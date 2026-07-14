La Galleria dell’Accademia di Firenze propone un'iniziativa speciale per l'estate, offrendo ai visitatori la possibilità di esplorare le sue prestigiose collezioni in orario serale. Per tre date selezionate, il museo prolungherà l'apertura fino alle 23, garantendo un'esperienza di visita unica e suggestiva.

Le aperture straordinarie sono previste per le serate del 21 e 28 luglio e del 4 agosto. In queste occasioni, l'accesso al museo sarà consentito fino alle 23, con l'ultimo ingresso fissato per le 22:30. Questa estensione dell'orario mira a offrire una prospettiva differente sulla fruizione delle opere, permettendo ai visitatori di immergersi nell'arte in un'atmosfera più intima e con un minore affollamento rispetto alle ore diurne.

L'iniziativa rappresenta un'imperdibile opportunità sia per i residenti che per i turisti desiderosi di ammirare le inestimabili collezioni della Galleria, inclusa l'iconica scultura del David di Michelangelo. Queste serate speciali si inseriscono in un più ampio calendario di eventi e aperture prolungate che coinvolgono diverse istituzioni museali fiorentine durante il periodo estivo, con il fine comune di valorizzare il ricco patrimonio artistico della città e di proporre nuove, affascinanti modalità di visita.

La Galleria dell'Accademia: un polo culturale di Firenze

La decisione di estendere l'orario di apertura della Galleria dell'Accademia fino a tarda sera riflette una crescente attenzione verso la valorizzazione delle istituzioni culturali di Firenze.

Il museo è universalmente riconosciuto per ospitare il David, capolavoro scultoreo simbolo del Rinascimento italiano, che attira ogni anno centinaia di migliaia di visitatori da ogni angolo del mondo. L'introduzione di orari serali non solo contribuisce a mitigare il sovraffollamento nelle ore di punta, ma offre anche la possibilità di esplorare il museo in una dimensione più contemplativa, permettendo di apprezzare appieno anche quelle sezioni collezionistiche che, a volte, vengono meno notate dai grandi flussi turistici.

Situata nel cuore del centro storico di Firenze, la Galleria dell'Accademia si conferma come uno dei principali fulcri della rete museale cittadina. Partecipa attivamente e con regolarità a iniziative culturali e aperture straordinarie promosse a livello nazionale.

Questa estate, l'esempio della Galleria è seguito da altre prestigiose istituzioni, come le Gallerie degli Uffizi, che hanno anch'esse annunciato estensioni orarie simili. Questo coordinamento rafforza ulteriormente il profilo di Firenze come capitale indiscussa dell'arte e della cultura a livello globale.

Le ricche collezioni e la storia della Galleria

La Galleria dell'Accademia, fondata nel diciottesimo secolo per volere del Granduca Pietro Leopoldo di Lorena, è rinomata non solo per custodire il David di Michelangelo, ma anche per la sua eccezionale collezione d'arte. Questa include pregevoli dipinti che spaziano dal Duecento al Cinquecento, una significativa raccolta di strumenti musicali antichi e la suggestiva Gipsoteca, interamente dedicata all'opera di Lorenzo Bartolini.

La sua sede attuale, ubicata in via Ricasoli, si è affermata come un punto di riferimento internazionale per lo studio, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico toscano.

L'insieme delle iniziative intraprese negli ultimi anni, che comprendono importanti restauri e innovativi riallestimenti, si allinea perfettamente con la missione fondamentale della Galleria: rendere pienamente accessibili e valorizzare sia i suoi celebri capolavori che le collezioni meno conosciute. L'evidente crescita nell'affluenza di pubblico, particolarmente marcata durante i mesi estivi, è una chiara testimonianza della vivace partecipazione dei visitatori e conferma la centralità della Galleria dell'Accademia nel dinamico panorama culturale fiorentino.