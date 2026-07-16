Ha riaperto al pubblico il 16 luglio 2026 la Galleria Martusciello, un percorso di grande suggestione che connette una porzione della città moderna di Ercolano all'antica spiaggia degli Scavi archeologici. Questo tunnel, lungo oltre 100 metri, è stato scavato nella spessa coltre di materiali vulcanici che seppellirono la città romana nell'eruzione del 79 d.C., offrendo ai visitatori l'opportunità unica di ripercorrere fisicamente gli stessi strati eruttivi e scendere fino al livello originario del mare su cui sorgeva l'antica Ercolano.

Lungo il tragitto della Galleria Martusciello si incontrano i fornici, antichi ricoveri per le imbarcazioni.

In questi ambienti furono rinvenuti i resti di circa trecento vittime dell'eruzione, i cui scheletri sono tuttora custoditi al loro interno. La riapertura della galleria è stata resa possibile grazie a interventi inclusi nello stesso appalto di lavori che ha interessato l'Antica Spiaggia e il fronte mare. Già nel giugno 2024, l'area della Spiaggia era stata aperta al pubblico, con l'obiettivo di ricongiungere visivamente il sito archeologico con la Villa dei Papiri.

Il rinnovamento del percorso e i dettagli tecnici

Il nuovo assetto della Galleria Martusciello stabilisce un collegamento più diretto tra la galleria stessa, i fornici e l'antico litorale. Il percorso interno ha subito un completo rinnovamento: il precedente grigliato di calpestio sulle gradonate in tufo è stato sostituito da un nuovo sistema integrato con l'illuminazione, concepito per garantire maggiore sicurezza ai visitatori e per facilitare le operazioni di manutenzione, in particolare nelle aree delle vasche di raccolta delle acque e delle pompe di captazione.

All'arrivo sulla Spiaggia, sono state realizzate due rampe laterali simmetriche che consentono il transito in doppio senso, sia in entrata che in uscita.

Il Parco Archeologico di Ercolano: tutela e valorizzazione

Il Parco Archeologico di Ercolano, istituito dal Ministero della Cultura, si occupa della tutela e della valorizzazione di uno dei siti archeologici più significativi dell'area vesuviana. Il sito comprende non solo l'antica città romana sepolta dall'eruzione del Vesuvio del 79 d.C., ma anche aree di grande importanza come la Villa dei Papiri e l'antico litorale, entrambi oggetto di recenti interventi di restauro e valorizzazione. Il parco svolge attività di ricerca, conservazione e promozione culturale, accogliendo ogni anno migliaia di visitatori da ogni parte del mondo.