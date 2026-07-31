Le Gallerie d’Italia, il prestigioso polo museale di Intesa Sanpaolo, annunciano due giornate speciali di ingresso gratuito per tutti i visitatori nelle loro quattro sedi principali: Milano, Napoli, Torino e Vicenza. L'iniziativa si terrà domenica 2 agosto 2026, in occasione della prima domenica del mese, e sabato 15 agosto 2026, per celebrare Ferragosto. Queste aperture straordinarie offriranno l'opportunità di esplorare sia le ricche collezioni permanenti sia le affascinanti mostre temporanee allestite in ciascuna sede.

A Milano, i visitatori potranno ammirare due esposizioni di rilievo.

La nuova mostra “Bellezza e Bruttezza. Ideale, reale, caricaturale nel Rinascimento”, curata da Chiara Rabbi Bernard in collaborazione con Bozar‑Centre for Fine Arts Brussels, propone un viaggio attraverso le rappresentazioni estetiche dell'epoca. Parallelamente, è visibile “Arnaldo Pomodoro. Una vita. Le grandi opere delle Collezioni Intesa Sanpaolo e Fondazione Arnaldo Pomodoro”, curata da Luca Massimo Barbero e Federico Giani, allestita per celebrare il centenario della nascita dell’artista.

Le mostre e gli orari nelle sedi principali

Le Gallerie d’Italia di Napoli ospitano la mostra “Obey: Power to the peaceful”, un'esposizione dedicata all'influente artista statunitense Shepard Fairey, noto come Obey, curata da Giuseppe Pizzuto.

A Torino, il pubblico potrà scoprire la mostra fotografica “Nick Brandt. The Day May Break. La luce alla fine del giorno”, curata da Arianna Rinaldo, e “Diana Markosian. Replaced”, a cura di Brandei Estes.

A Vicenza, domenica 2 agosto sarà l'ultima occasione per visitare “Giorgia Lupi. L’umanesimo dei dati”, la prima mostra personale della celebre designer Giorgia Lupi. Le collezioni permanenti della sede vicentina includono un prezioso percorso dedicato al Settecento Veneto, una significativa raccolta di icone russe e l'esposizione “Vitalità del tempo. Arturo Martini”.

Per sabato 15 agosto 2026, gli orari di apertura delle Gallerie d’Italia saranno i seguenti: la sede di Milano accoglierà i visitatori dalle 9:30 alle 19:00 (ultimo ingresso alle 18:00); a Napoli l'apertura è prevista dalle 10:00 alle 20:00 (ultimo ingresso alle 19:00); Torino osserverà un orario dalle 9:30 alle 19:00 (ultimo ingresso alle 18:00); infine, Vicenza sarà aperta dalle 9:30 alle 18:00 (ultimo ingresso alle 17:30).

Altri siti culturali Intesa Sanpaolo aperti gratuitamente

Oltre alle Gallerie d’Italia, altri importanti siti culturali di Intesa Sanpaolo offriranno l'ingresso gratuito. La Galleria di Palazzo degli Alberti a Prato sarà accessibile sia domenica 2 agosto che sabato 15 agosto 2026, con orario continuato dalle 10:30 alle 19:00 (ultimo ingresso alle 18:00). Qui è possibile ammirare un patrimonio artistico di grande valore, con opere di maestri come Caravaggio, Bellini, Lippi, Puccio di Simone e sculture di Lorenzo Bartolini.

La Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi ad Arezzo aprirà anch'essa nelle stesse date, domenica 2 agosto e sabato 15 agosto, con orario 10:00–13:00 e 14:00–18:00. La Casa Museo ospita la mostra “Da Michelangelo a Rodin nell’obiettivo degli Alinari” e una selezione di opere dell’Ottocento e del Cinquecento provenienti dalle Collezioni Intesa Sanpaolo.

Un'ulteriore opportunità di visita gratuita si presenterà sabato 1 agosto 2026 al Museo del Risparmio a Torino. Le sedi delle Gallerie d’Italia sono facilmente raggiungibili: a Milano in Piazza della Scala 6, a Napoli in Via Toledo 177, a Torino in Piazza San Carlo 156 e a Vicenza in Contra’ S. Corona 25.