Il brand di moda Gcds, fondato da Giuliano Calza, ha avviato a Napoli un significativo progetto di restauro. In collaborazione con Ploom di Japan Tobacco International Italia, l'iniziativa si concentra sul murale "San Gennaro", un'opera iconica realizzata nel 2015 dall'artista napoletano Jorit Agoch, situata a pochi passi dal Duomo della città. Questo intervento assume un valore particolare poiché coincide con il decimo anniversario della nascita di Gcds, che ha scelto la propria città natale per celebrare questo importante traguardo con un gesto concreto e di forte impatto.

Un progetto tra cultura e comunità

Il progetto di restauro del murale "San Gennaro" si propone di essere molto più di un semplice intervento conservativo. L'iniziativa mira infatti a unire cultura, musica e comunità, rafforzando in maniera tangibile il dialogo tra il brand e la città di Napoli, un luogo che continua a rappresentare una fonte inesauribile di ispirazione per l'identità di Gcds. Giuliano Calza, fondatore e direttore creativo di Gcds, ha sottolineato l'importanza di questo legame: "Napoli rappresenta le nostre radici e il nostro primo amore, e continua a essere una parte importante della nostra identità. Dopo dieci anni, volevamo celebrare questo traguardo creando qualcosa che lasciasse un segno concreto e che parlasse di comunità, creatività e condivisione.

Restaurare un’opera come San Gennaro, che racconta proprio questi stessi valori, ci è sembrato il modo più autentico per farlo".

La sinergia tra Gcds e Ploom

La partnership tra Gcds e Ploom di JTI Italia si inserisce in un percorso di collaborazione già consolidato tra i due marchi, testimoniando una visione condivisa. Igor Dzaja, presidente e amministratore delegato di JTI Italia, ha espresso il suo orgoglio per questa iniziativa: "Siamo orgogliosi di essere al fianco di Gcds nel restauro di un’opera che dimostra come la creatività possa contribuire a valorizzare gli spazi urbani e le comunità. Un impegno che assume un significato ancora più profondo nel cuore di Napoli". Dzaja ha inoltre evidenziato come iniziative di questo tipo rappresentino un'importante occasione per contribuire attivamente alla valorizzazione del territorio e promuovere un tessuto urbano e sociale dinamico e inclusivo, creando al tempo stesso esperienze autentiche per la loro community.

Un sodalizio creativo in continua evoluzione

La collaborazione tra Gcds e Ploom ha già prodotto risultati significativi in passato, rafforzando il loro sodalizio creativo. Un esempio lampante è stata la partecipazione congiunta alla Milano Fashion Week del marzo 2026. In quell'occasione, Ploom ha dialogato con l'universo creativo di Gcds attraverso la realizzazione di accessori esclusivi ad hoc, tra cui un "ploom case" disegnato da Giuliano Calza, ispirato alla celebre Comma Bag di Gcds. L'evento culmine è stato il GCDS 10th Year Anniversary After Party, "powered by Ploom", che ha animato il Palazzo del Ghiaccio di Milano, celebrando l'energia condivisa dei due brand con una notte di musica, creatività e socialità.

Queste iniziative congiunte sottolineano l'impegno costante dei due marchi in progetti che uniscono moda, espressione creativa e la valorizzazione degli spazi urbani, consolidando una partnership orientata all'innovazione e all'impatto positivo sul territorio.