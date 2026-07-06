George Clooney riceverà il Leone d'oro alla carriera in occasione dell'83ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, un riconoscimento prestigioso che celebra la sua eccezionale carriera di attore, regista e produttore. La cerimonia si terrà al Lido di Venezia dal 2 al 12 settembre 2026.

La decisione di attribuire a Clooney uno dei massimi onori del cinema internazionale è stata presa dal Consiglio di amministrazione della Biennale, su proposta del Direttore artistico Alberto Barbera. L'attore, noto per le sue interpretazioni in film come Jay Kelly, Syriana e Good Night and Good Luck, ha espresso il suo profondo legame con la città lagunare e con il festival.

«Ho vissuto tantissimi momenti straordinari a Venezia. La Mostra è senza dubbio il mio festival preferito, e ricevere il Leone d’Oro è un onore immenso. Probabilmente significa anche che sto invecchiando, ma va bene così», ha dichiarato Clooney, accettando con ironia il premio.

Il Direttore Barbera ha motivato la scelta, definendo Clooney un «artista completo e carismatico, appassionato e originale», capace di trasformare «una vocazione profonda in una delle parabole più luminose del cinema contemporaneo». Barbera ha evidenziato come la carriera di Clooney sia stata costruita con dedizione, partendo da piccole parti in telefilm e B-movie fino al grande successo come protagonista della serie ER.

Questa progressione ha plasmato un attore in grado di «abitare lo schermo con una naturalezza disarmante», conferendo ai suoi personaggi non solo credibilità, ma anche un'aura di desiderabilità e umanità, grazie a un fascino innegabile.

La versatilità di Clooney è stata un tratto distintivo, permettendogli di spaziare tra generi diversi. Ha brillato in film di guerra come Syriana, thriller come Michael Clayton, commedie sofisticate quali Ocean’s Eleven, e opere di fantascienza come Gravity e Solaris, senza dimenticare le commedie agrodolci Paradiso amaro e Tra le nuvole. Il suo talento si è esteso anche alla regia, con pellicole come Confessioni di una mente pericolosa, Good Night and Good Luck, Le idi di marzo e Suburbicon, opere che riflettono un marcato impegno sociale e umanitario.

Il prestigioso Leone d’oro alla carriera

Il Leone d'oro alla carriera è un riconoscimento annuale conferito dalla Mostra di Venezia a personalità che hanno lasciato un'impronta indelebile nella storia del cinema mondiale. Negli anni recenti, il premio è stato assegnato a figure di spicco come Werner Herzog (2025), Peter Weir (2024), Liliana Cavani e Tony Leung Chiu-wai (2023), Paul Schrader e Catherine Deneuve (2022), Roberto Benigni e Jamie Lee Curtis (2021), Tilda Swinton e Ann Hui (2020), Pedro Almodóvar e Julie Andrews (2019), Vanessa Redgrave e David Cronenberg (2018).

Questo premio si inserisce in una lunga e illustre tradizione, celebrando miti del cinema come Federico Fellini, Charlie Chaplin, Clint Eastwood, Sophia Loren e Jane Fonda.

Ricevere il Leone d'oro rappresenta un traguardo che valorizza non solo i successi artistici individuali, ma anche il contributo significativo all'evoluzione del linguaggio e dell'immaginario cinematografico globale.

La Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica

La Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, fondata nel 1932, è il più antico festival cinematografico al mondo. Tradizionalmente ospitata al Lido di Venezia, rappresenta uno degli eventi culturali più rilevanti a livello internazionale, attirando ogni anno registi, attori, critici e appassionati da ogni parte del globo. L'edizione del 2026, che vedrà la premiazione di George Clooney, riafferma il ruolo della Mostra come punto di riferimento per il cinema d'autore e la ricerca di nuove forme espressive.

Nel corso della sua storia, la Mostra ha saputo interpretare l'evoluzione del cinema, offrendo spazio sia ai grandi maestri che alle nuove promesse, e mantenendo un dialogo costante con le principali tendenze culturali e sociali. Il riconoscimento attribuito a Clooney si inserisce pienamente in questa tradizione di attenzione verso gli artisti che, con originalità e passione, arricchiscono la settima arte.