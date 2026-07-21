Agostino Ghiglia, componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, ha presentato un innovativo progetto musicale intitolato “Onlife! E.C.D. – Educazione Civica Digitale”. L’iniziativa mira a coinvolgere i più giovani sui cruciali temi della cittadinanza digitale, utilizzando un approccio moderno e accessibile. L’album, pubblicato sotto il nome artistico di 'Priva&CY with Bo(o)ts', si compone di dodici brani. I testi, i titoli e il concept generale sono frutto della collaborazione tra Ghiglia e la giornalista Angela Orecchio, mentre le musiche, le voci e gli arrangiamenti sono stati realizzati con il supporto dell’intelligenza artificiale.

Questo lavoro si distingue per la sua marcata vocazione divulgativa, pensata specificamente per un pubblico giovanile. L'obiettivo primario è portare i concetti dell’educazione civica digitale anche negli ambienti informali delle piattaforme online, luoghi dove spesso le tradizionali forme di comunicazione, come convegni e pubblicazioni accademiche, faticano ad arrivare. Ghiglia, già noto autore di numerose pubblicazioni in materia, ha sottolineato l'efficacia di questo approccio: “La musica è il linguaggio più diretto per raggiungere le persone, soprattutto i giovani. L’innovazione non va né temuta né idolatrata: va conosciuta, compresa e governata. Solo così possiamo restare cittadini e non diventare semplici utenti o, peggio ancora, automi”.

Questa visione evidenzia la necessità di un approccio equilibrato e consapevole al mondo digitale.

Un Ponte tra Musica e Conoscenza Digitale

L’album “Onlife! E.C.D.” si configura come una modalità inedita e creativa per diffondere i temi legati alla cittadinanza digitale. La fusione tra musica e intelligenza artificiale permette di rendere più comprensibili concetti complessi, quali la consapevolezza digitale e la responsabilità nell'utilizzo delle risorse online. Il progetto si inserisce in un più ampio percorso di educazione civica digitale che Agostino Ghiglia porta avanti da diversi anni, con un'attenzione particolare all'inclusione attiva dei giovani nei processi di alfabetizzazione e comprensione del panorama digitale contemporaneo.

L'Impegno Istituzionale per la Cittadinanza Digitale

Il Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, di cui Ghiglia è parte integrante, promuove attivamente una cultura della protezione dei dati nell’era dell’intelligenza artificiale. Questa cultura è considerata un pilastro fondamentale per assicurare le libertà individuali e le garanzie democratiche. Ghiglia ha enfatizzato l’importanza cruciale di introdurre corsi di educazione civica digitale fin dalle scuole elementari, evidenziando la necessità di sviluppare una solida cultura del dato sia nel settore pubblico che in quello privato. In questa direzione, è stato avviato un progetto con il Ministero dell’Istruzione e del Merito per elaborare un metodo formativo specifico, pur riconoscendo le sfide legate alla disponibilità e formazione del corpo docente e alle questioni sindacali.

Nel contesto delle iniziative scolastiche, è stato menzionato anche l’accordo tra Agcom e il Ministero dell’Istruzione, volto all'introduzione del patentino digitale nelle scuole medie e superiori, un'iniziativa già estesa con successo in otto regioni. Il Garante ha inoltre ribadito l’importanza di una rigorosa verifica dell’età per l’accesso dei minori alle piattaforme digitali. Ha sottolineato il ruolo proattivo delle istituzioni e della comunità educante nel promuovere una maggiore consapevolezza digitale tra i giovani, senza necessariamente imporre limiti anagrafici stringenti, ma piuttosto favorendo un uso responsabile e informato della tecnologia.