È morto all'età di 88 anni Gianni Cazzola, uno dei più stimati batteristi della scena jazz italiana. Il musicista si è spento nella serata di sabato 18 luglio, dopo essere stato colto da un malore improvviso mentre si esibiva sul palco del Gemia Swing Club di Busto Arsizio, città in cui risiedeva dal 1964. Un tragico epilogo per una vita dedicata alla musica, avvenuto proprio nel luogo che era diventato un punto di riferimento per le sue esibizioni. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente e Cazzola è stato trasportato d'urgenza in ospedale, ma purtroppo è deceduto poco dopo il ricovero.

La sua scomparsa lascia un segno indelebile nella scena jazz nazionale.

Una carriera leggendaria tra collaborazioni e riconoscimenti

Nato a San Giovanni in Persiceto nel 1938, Gianni Cazzola si era avvicinato alla batteria fin da bambino, dimostrando un talento precoce e fuori dal comune. La sua carriera professionale prese il via nel 1957, appena diciannovenne, al fianco del chitarrista Franco Cerri, figura centrale nella storia del jazz italiano. L'anno successivo entrò nel prestigioso Quintetto Basso‑Valdambrini, avviando un percorso artistico che lo avrebbe consacrato tra i protagonisti del jazz italiano. Nel corso di quasi settant'anni di attività, Cazzola ha condiviso il palco con autentiche leggende della musica internazionale, tra cui nomi del calibro di Billie Holiday, Chet Baker, Gerry Mulligan, Dexter Gordon, Lee Konitz, Phil Woods, Sarah Vaughan, Tommy Flanagan ed Helen Merrill.

La sua presenza è stata costante in festival e concerti in tutto il mondo, affermandosi come un punto di riferimento autorevole per la tradizione jazzistica nazionale.

L'ultimo saluto a Busto Arsizio, fulcro di una vita artistica

Il Gemia Swing Club di Busto Arsizio era diventato negli anni un luogo simbolo e particolarmente caro a Gianni Cazzola. Proprio in questo locale, lo scorso 9 maggio, aveva festeggiato il suo ottantottesimo compleanno, celebrando l'importante traguardo suonando e circondato da amici e colleghi musicisti, a testimonianza del suo legame indissolubile con la musica dal vivo. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa dal collega e amico di una vita Tullio De Piscopo, che ha ricordato con commozione il lungo sodalizio artistico e personale iniziato nel lontano 1965.

I funerali di Gianni Cazzola saranno celebrati martedì 21 luglio, alle ore 14, nella chiesa di Sant’Edoardo a Busto Arsizio, la città che ha rappresentato il fulcro della sua vita artistica e personale per oltre sessant’anni, e dove ha continuato a esibirsi fino all'ultimo.

L'eredità di un maestro e custode del jazz

Considerato uno dei grandi custodi del jazz italiano, Gianni Cazzola ha lasciato un segno significativo anche nella musica leggera. Ha suonato nell’orchestra di Pino Presti per alcune celebri incisioni di Mina, e ha collaborato con Augusto Martelli. La sua versatilità e il suo talento lo portarono a fondare, nel 1988, l'Italian Repertory Quartet e, negli anni successivi, a collaborare stabilmente con il rinomato trio del pianista Dado Moroni.

Il suo nome è citato anche dall’Enciclopedia Treccani tra i musicisti di alto livello espressi dal jazz italiano, un riconoscimento che testimonia il valore di una carriera straordinaria e prolifica e di un'eredità musicale che continuerà a ispirare e a vivere tra gli appassionati e i colleghi di tutto il mondo.