Adriano Giannini e Barbora Bobulova sono i protagonisti di “Separazioni”, il nuovo dramma diretto da Stefano Chiantini, uscito nelle sale italiane il 2 luglio 2026 distribuito da Fandango. Il film, realizzato in bianco e nero con lunghe sequenze silenziose, dialoghi rarefatti e suggestivi paesaggi innevati, narra la storia di Mara, una professoressa di latino, e Pietro, gestore di un negozio di articoli per l’alpinismo. La coppia vive in un piccolo paese di montagna con i figli Laura e Agostino. La loro quotidianità viene sconvolta quando un incidente in montagna coinvolge Laura, e una tragedia privata fa emergere i dolori più profondi e nascosti all’interno del nucleo familiare.

Il regista Stefano Chiantini ha dichiarato di affrontare questo dolore "in punta di piedi", con l'intento di "non mancare di rispetto a chi ha dovuto affrontare questo tipo di tragedie". I personaggi, infatti, "dimostrano grande compostezza e cedono al dolore solo quando si trovano da soli". Chiantini spiega che il dolore "si insinua nei legami sgretolandoli, increspa la superficie tirata a lucido di un microcosmo borghese, ne turba le simmetrie e ne mina le certezze". La scelta del bianco e nero enfatizza la centralità della montagna, presentata come un elemento imponente ed evocativo. Questa scelta stilistica è anche un richiamo alle radici abruzzesi del regista e trae ispirazione da un fatto realmente accaduto nel suo paese, dove un incidente montano causò la disgregazione emotiva di diverse famiglie.

Il bianco e nero, conclude Chiantini, serve a mostrare la montagna nella sua maestosa imponenza.

“Separazioni” è una coproduzione italo-francese, realizzata da Rai Cinema, Live.COM, World Video Production e Bling Flamingo. La fotografia è curata da Paolo Carnera, mentre la colonna sonora è firmata da Piernicola Di Muro.

Ambientazione e suggestioni visive

Il film, disponibile al cinema dal 2 luglio 2026, è stato presentato in anteprima al 43° Torino Film Festival nella sezione Zibaldone. Le riprese sono state effettuate in Abruzzo, tra i vicoli del centro storico di Sulmona – con il suggestivo Complesso della Santissima Annunziata – e i drammatici paesaggi del Gran Sasso, includendo località come Campo di Giove, Campo Imperatore e Terminillo.

Il set, sebbene suggestivo, si è rivelato estremamente impegnativo, richiedendo l’intervento di guide alpine, del Corpo nazionale del soccorso alpino, di figuranti esperti in ambienti montani e l’uso di attrezzature specifiche come i gatti delle nevi. Queste misure sono state necessarie per garantire lo svolgimento delle riprese in condizioni climatiche estreme, caratterizzate da vento, nebbia e freddo pungente.

Il percorso autoriale di Stefano Chiantini

Stefano Chiantini, nato ad Avezzano nel 1974, è un autore riconosciuto per la sua coerenza stilistica e la profonda attenzione alle emozioni fragili e alle relazioni interiori. “Separazioni” si inserisce perfettamente in una filmografia caratterizzata da un cinema di osservazione e silenzio, che include titoli come “Forse sì… forse no”, “Una piccola storia”, “L’amore non basta”, “Storie sospese”, “Naufragi”, “Il ritorno”, “Una madre” e “Come gocce d’acqua”.

La collaborazione con il direttore della fotografia Paolo Carnera riflette una precisa scelta estetica volta a esaltare il dramma naturale e interiore, evitando qualsiasi retorica visiva. Chiantini ha tratto lo spunto narrativo da una vicenda reale: anni prima, quattro persone rimasero sepolte sotto una valanga sul Gran Sasso e furono ritrovate solo dopo un mese. L’attesa straziante vissuta dalle famiglie ha lasciato una traccia indelebile nel suo immaginario, ora trasformata in una narrazione toccante e meditativa.

Il film si propone così nel panorama cinematografico contemporaneo come un’opera che non si limita a spiegare, ma piuttosto mostra, affidando al silenzio e alla potente forza visiva della natura il compito di evocare il dolore e il tema della separazione.