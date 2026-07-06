Il Giffoni Film Festival 2026 si terrà a Giffoni Valle Piana (Salerno) dal 17 al 25 luglio. La 56ª edizione propone un programma intenso, con 104 film in competizione – 42 lungometraggi e 62 cortometraggi – provenienti da tutto il mondo. La selezione ufficiale, ispirata al tema "Le cose impossibili", si rivolge a una giuria giovane, esplorando percorsi di crescita, identità e relazioni familiari.

Il festival accoglierà 75 registi internazionali e oltre 100 ospiti. Sette le anteprime di rilievo: il 17 luglio Sunny Dancer, con il regista George Jaques e la protagonista Bella Ramsey; il 18 luglio L’Isola dei Ricordi, nuovo lungometraggio d’animazione DreamWorks Animation, diretto da Joel Crawford e Januel Mercado, prodotto da Mark Swift, con ospite Sean Sexton.

Il 19 luglio debutterà Greta e le favole vere di Berardo Carboni. The Walt Disney Company Italia presenterà Oceania (live action) e Becoming Her: Prima di diventare grandi. Il 20 luglio sarà proiettato Minerva – La Scuola, il 22 luglio Paw Patrol – Missione dinosauri, e il 23 luglio il fenomeno Netflix Kpop Demon Hunters, in anteprima con canzoni in italiano.

Sezioni tematiche e opere in concorso

Il cartellone si articola in sezioni per diverse fasce d’età. Le categorie Elements +3 e Elements +6 sono dedicate ai più piccoli, con titoli come Bug’s Story e The Little Train, oltre alle produzioni italiane Galileo and the Fable of Sounds e The Winter Cat. Elements +6 include film come Born in the Jungle e Garuda: Dare to Dream.

Le sezioni Elements +10, Generator +13, +15 e +18 propongono opere che affrontano crescita e identità, con produzioni europee, americane e asiatiche. Tra queste, Barry & Me e Children of the Resistance per Elements +10; The Altar Boys e Trad per Generator +13; A Family e Nipster per Generator +15. Per Generator +18 sono segnalati 3 Weeks After e Rosemead, con Lucy Liu. La sezione documentaria Gex doc si concentra su migrazioni e percorsi di vita, con Adam’s Apple e One in a Million. Tra i cortometraggi, spicca The Champion’s Mural. La sezione Parental Experience presenta A Sparrow’s Song, che affronta lutto e rinascita.

Numerosi gli ospiti attesi per incontri diretti con i giovani giurati, tra cui Bella Ramsey, Sean Sexton, Matilda De Angelis, Fabrizio Gifuni, Massimiliano Caiazzo, Benedetta Porcaroli, Massimiliano Gallo, Lino Musella, Samuele Carrino, Enzo D’Alò, Carolina Crescentini, Sydney Sibilia e Michele Riondino.

Il programma include workshop per 200 aspiranti attori e attrici, condotti da professionisti. Per nove sere, 30 artisti si esibiranno in showcase live gratuiti in Piazza Fratelli Lumière, con nomi come Francesco Gabbani, Sarah Toscano, Francesca Michielian, Nicolò Filippucci ed Eiffel 65. Una serata speciale, il 24 luglio, sarà dedicata ai talenti campani.

Eventi speciali e iniziative collaterali

Il festival arricchisce l'offerta con il Giffoni Sport, giunto alla terza edizione, che vedrà la partecipazione di 40 ospiti tra cui Cristina Chirichella, Mattia Furlani, Alice Bellandi, Luca Dotto, Matteo Rivolta, Giacomo Galanda, Giulia Imperio e Andrea Zorzi. Torna per il quinto anno il Giffoni Food Show, dedicato al mondo del food & beverage.

Al Giardino degli Aranci, fiabe, spettacoli e show saranno aperti a tutti, mentre ogni sera la rassegna Celebration Night offrirà proiezioni di cinema all’aperto.

Gli organizzatori sottolineano l'equilibrio tra visibilità internazionale e produzioni italiane. Il festival si conferma spazio di confronto sui temi per le nuove generazioni, usando il cinema come strumento di ragionamento e relazione, e come vetrina per autori affermati e opere prime, integrando proiezioni, dialoghi e testimonianze lungo l'intera settimana.