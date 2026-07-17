Il Giffoni Film Festival, in programma a Giffoni Valle Piana dal 17 al 25 luglio 2026, introduce il premio “Futura – Rendere possibile l’impossibile”. Questa novità si inserisce nella manifestazione cinematografica, per valorizzare progetti innovativi.

Il premio “Futura” è concepito per celebrare progetti capaci di “rendere possibile l’impossibile”, evidenziando l'energia visionaria del cinema innovativo. Il suo nome invita all’audacia creativa e a nuove prospettive, sebbene manchino dettagli su candidature, giurie o opere vincitrici.

Il premio Futura nel Festival

Giunto alla sua 56ª edizione, il Giffoni Film Festival si conferma un punto di riferimento per il cinema giovane, promuovendo il dialogo tra professionisti e il giovane pubblico. L’edizione 2026 include sezioni competitive come Elements e Generator +18, con giurie internazionali che assegnano il Gryphon Award.

Il nuovo riconoscimento si inserisce nel festival come un premio trasversale, dedicato a iniziative innovative o alla sperimentazione. Non sono stati ancora forniti elementi operativi, come modalità di selezione o natura dei progetti destinatari.

Storia e prospettive del Giffoni

Fondato nel 1971 da Claudio Gubitosi, il Giffoni Film Festival è organizzato dall’Ente Autonomo Giffoni Experience, con il sostegno di Regione Campania, Ministero della Cultura e Comune di Giffoni Valle Piana.

L’edizione 2026 conferma la sua importanza internazionale, attraendo giovani giurati da oltre 50 Paesi e promuovendo film attraverso sezioni come Elements +3, +6, +10 e Generator +13, +15, +18, con specifiche fasce d'età e criteri.

Sebbene i dettagli operativi del premio Futura siano ancora da definire, la sua introduzione evidenzia l’attenzione del festival per l’innovazione, la sperimentazione e progetti con impatto sociale e culturale. Il termine “Futura” evoca un’apertura al futuro e alla dimensione trasformativa del cinema.

Informazioni su regolamento o obiettivi operativi del premio non sono al momento disponibili. In sintesi, il premio “Futura – Rendere possibile l’impossibile” si presenta come un’aggiunta promettente all’offerta culturale del Giffoni Film Festival 2026, ma i suoi aspetti operativi restano da definire, in attesa di comunicati ufficiali.