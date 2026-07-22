Dopo la consacrazione arrivata al Festival di Sanremo e un anno ricco di aspettative, Nicolò Filippucci si racconta ai ragazzi del Giffoni Film Festival. L'artista affronta temi legati alla musica, al rapporto con i social e alle difficoltà di un percorso professionale sempre in evoluzione.

La musica come forma di espressione

"La musica secondo me al giorno d'oggi è l'unico strumento che ti permette di dire quello che vuoi".

Filippucci ha spiegato ai giovani presenti il valore della musica come mezzo per comunicare pensieri, emozioni e idee, raccontando anche le proprie esperienze personali.

Il rapporto con i social

Interpellato sul ruolo dei social nella vita degli artisti, il cantante ha sottolineato sia le opportunità sia i rischi legati al loro utilizzo.

"Sono un ottimo mezzo per farsi pubblicità e mostrare chi si è, che sia su Instagram o TikTok, tramite cover o la propria musica, ma ti espongono al grande pubblico, possono essere un'arma a doppio taglio: vanno usati con estrema cautela, soprattutto tra i più giovani. Ciò che si pubblica online resta nel tempo".

Secondo Filippucci, sarebbe importante introdurre una maggiore consapevolezza nell'utilizzo delle piattaforme digitali. "Ci dovrebbe essere un'educazione all'uso dei social, anche nelle scuole, perché se usati bene sono strumenti potentissimi e utilissimi".

Il percorso da Amici al futuro

La storia artistica di Filippucci è partita da Amici, esperienza che ha rappresentato un momento importante ma anche ricco di dubbi.

"C'erano tante paure, prima fra tutte quella di non essere abbastanza. Le paure per il futuro ci sono ancora oggi: ogni giorno è un'incognita per il nostro lavoro e per la vita in generale".

Nonostante le difficoltà, il cantante ha invitato i ragazzi a inseguire i propri obiettivi. "Fare di tutto per raggiungere i propri traguardi e a portare avanti i propri ideali e valori".