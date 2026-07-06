Il Giffoni Film Festival, giunto alla sua cinquantaseiesima edizione, si prepara ad accogliere il pubblico e i giovani giurati dal 17 al 25 luglio a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno. L'evento, che si conferma un punto di riferimento internazionale per il cinema rivolto alle nuove generazioni, presenterà un programma ricco e variegato: 104 film in competizione da ogni parte del mondo, la presenza di 75 registi internazionali, sette anteprime esclusive e diciassette eventi speciali. Saranno inoltre presenti oltre cento ospiti, e si terranno workshop dedicati a 200 aspiranti attori e attrici, condotti da professionisti del settore, affiancati da concerti e laboratori.

Tra gli appuntamenti più attesi di questa edizione spicca l’anteprima esclusiva de “L’Isola dei Ricordi”, il nuovo e attesissimo lungometraggio d’animazione firmato DreamWorks Animation, la cui proiezione è fissata per il 18 luglio. Il film, che promette di catturare l’immaginazione di grandi e piccini, è stato diretto da due talenti riconosciuti nel panorama cinematografico: Joel Crawford, già candidato all’Academy Award, e Januel Mercado, candidato ai BAFTA. La produzione è stata curata da Mark Swift, anch’egli con una candidatura all’Academy Award. L’uscita ufficiale nelle sale cinematografiche italiane è programmata per il 24 settembre, con la distribuzione affidata a Universal Pictures International Italy.

Anteprime, ospiti e percorsi formativi

In occasione di questa prestigiosa anteprima, il Giffoni Film Festival avrà l’onore di ospitare Sean Sexton, figura chiave nel processo creativo in qualità di responsabile dell’animazione dei personaggi del lungometraggio. Sexton terrà una speciale masterclass, un’opportunità unica di approfondimento e confronto per i giovani giurati del festival, che arriveranno da ogni angolo d’Italia e da diverse parti del mondo, sottolineando il carattere internazionale e formativo dell’evento.

“L’Isola dei Ricordi” si presenta come un’avventura emozionante e ricca di magia. La narrazione segue le vicende di Jo e Raissa, due amici inseparabili che si trovano alle soglie dell’età adulta.

Durante la loro ultima notte trascorsa insieme, i due scoprono un misterioso portale che li trasporta in un luogo straordinario: l’isola fantastica di Nakalimutan. Questo luogo incantato, popolato da creature magiche e figure mitologiche, è un richiamo alle storie e ai racconti che i protagonisti conoscono fin dall’infanzia, tramandati dalle loro famiglie di origini filippine.

Il successo del film è garantito anche da un cast vocale internazionale di primissimo piano. Le superstar H.E.R. e Liza Soberano prestano le loro voci ai personaggi principali, Jo e Raissa, rispettivamente. Al loro fianco, un ensemble di attori e artisti di calibro mondiale: Dave Franco, Jenny Slate, Manny Jacinto, Dolly de Leon, Jo Koy, Ronny Chieng e la leggendaria Lea Salonga, che contribuiscono a dare vita a un’esperienza cinematografica indimenticabile.

Le altre anteprime includono “Sunny Dancer” (17 luglio) con il regista George Jaques e la protagonista Bella Ramsey, “Greta e le favole vere” (19 luglio) diretto da Berardo Carboni, “Minerva – La Scuola” (20 luglio) e “Paw Patrol – Missione dinosauri” (22 luglio). The Walt Disney Company Italia presenterà due novità assolute: la versione live action di “Oceania” e “Becoming Her: Prima di diventare grandi”. Il 23 luglio sarà la volta di “Kpop Demon Hunters” di Netflix, un fenomeno globale presentato per la prima volta con tutte le canzoni in italiano.

Un festival multidisciplinare: cinema, musica, sport e food

Tra gli oltre cento ospiti internazionali e nazionali attesi, figurano nomi come Bella Ramsey, Sean Sexton, Matilda De Angelis, Fabrizio Gifuni, Massimiliano Caiazzo, Benedetta Porcaroli, Massimiliano Gallo, Lino Musella, Samuele Carrino, Enzo D'Alò, Carolina Crescentini, Sydney Sibilia e Michele Riondino.

I workshop per giovani attori e attrici si concentreranno sulla costruzione del ruolo, la gestione delle emozioni e le sfumature interpretative delle storie.

Il Giffoni Film Festival propone anche un ampio cartellone musicale: per nove sere, Piazza Fratelli Lumiere ospiterà trenta showcase gratuiti con artisti del calibro di Francesco Gabbani, Sarah Toscano, Francesca Michielin, Nicolò Filippucci e gli Eiffel 65. Una serata speciale, il 24 luglio, sarà dedicata ai talenti campani, in collaborazione con la Camera di Commercio di Salerno. Torna, con un programma ancora più ricco, la terza edizione del Giffoni Sport, con quaranta ospiti tra cui Cristina Chirichella, Mattia Furlani, Alice Bellandi, Luca Dotto, Matteo Rivolta, Giacomo Galanda, Giulia Imperio e Andrea Zorzi.

Per il quinto anno consecutivo, si rinnova l’appuntamento con il Giffoni Food Show, un format dedicato al mondo dell’enogastronomia. Non mancheranno fiabe, spettacoli e show aperti a tutti al Giardino degli Aranci, e ogni sera il festival proporrà proiezioni all'aperto con la rassegna “Celebration Night”. Il Giffoni Film Festival si conferma così una piattaforma di dialogo interculturale e di formazione per le nuove generazioni, capace di coinvolgere la comunità locale e internazionale su diversi fronti.