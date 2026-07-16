Il Giffoni Film Festival, giunto alla sua 56ª edizione, si terrà a Giffoni Valle Piana (Salerno) dal 17 al 25 luglio. La cerimonia di apertura, in programma il 17 luglio alle 16:30 nella Sala Truffaut, vedrà la partecipazione di Onofrio Cutaia, assessore alla Cultura della Regione Campania. Il direttore Jacopo Gubitosi ha sottolineato come «ogni edizione rappresenti una nuova sfida e un’occasione di crescita, confermando Giffoni come un luogo unico dove migliaia di giovani da culture e Paesi diversi si incontrano per dialogare e costruire uno sguardo sul futuro».

L'anteprima internazionale di apertura sarà Sunny Dancer, presentato alle 20:00 in Sala Truffaut da Bella Ramsey, nota per The Last of Us e Game of Thrones, e dal regista George Jaques. Alla proiezione saranno presenti anche il character designer Thibault Leclercq, l'animator Guillem Ignasi e la voice talent Arianna Craviotto. Il film, prodotto da Leone Film Group, uscirà nelle sale il 2 settembre con 01 Distribution. Sempre il 17 luglio, alle 17:00, la Sala Truffaut ospiterà Matilda De Angelis. Prende il via anche il percorso Impact, spazio di confronto su temi contemporanei, inaugurato dalla scrittrice Dacia Maraini. Tra gli altri appuntamenti, un approfondimento artistico con Sabrine El Mayel e un viaggio nell'astronomia a cura del Centro Astronomico Neil Armstrong.

Di rilievo civile, il ritorno della famigliaRegeni e dell'avvocata Alessandra Ballerini, con la proiezione del docufilm Giulio Regeni, tutto il male del mondo di Simone Manetti. La musica sarà protagonista in Piazza Lumière con il Giffoni Music Concept, che alle 22:00 vedrà esibirsi Francesco Gabbani, EroCaddeo e Napoleone.

Programma e ospiti internazionali

L'edizione 2026, guidata dal tema «Le cose impossibili», presenta un programma ricco: 105 film in concorso da tutto il mondo, 75 registi internazionali, sette anteprime e diciassette eventi speciali. Oltre cento gli ospiti attesi, tra cui spiccano Bella Ramsey, Sean Sexton, Matilda De Angelis, Fabrizio Gifuni, Massimiliano Caiazzo e Benedetta Porcaroli.

Il festival offre anche workshop per duecento aspiranti attori, laboratori e fiabe per i più piccoli. Tra le altre anteprime, il 18 luglio sarà la volta de L’Isola dei Ricordi (DreamWorks), seguito il 19 luglio da Greta e le favole vere di Berardo Carboni. Disney proporrà due titoli inediti: la versione live action di Oceania e Becoming Her, Prima di diventare grandi. Il programma include anche proiezioni speciali di Minerva, La Scuola, Paw Patrol, Missione dinosauri e, il 23 luglio, Kpop Demon Hunters di Netflix, presentato per la prima volta con doppiaggio italiano.

Sunny Dancer: un racconto di rinascita

Il film d'apertura, Sunny Dancer, è la nuova opera del giovane regista britannico George Jaques, già apprezzato per Black Dog.

Al centro della trama, la diciassettenne Ivy (Bella Ramsey) che, dieci mesi dopo la fine delle cure per la leucemia, fatica a ritrovare la propria identità. I genitori (Jessica Gunning e James Norton) la incoraggiano a partecipare a un campo estivo per ragazzi con esperienze simili, ambientato nei suggestivi paesaggi scozzesi dell’Auchengillan Outdoor Centre, vicino al Loch Lomond. Qui Ivy stringe legami significativi con altri giovani, tra cui Ella (Ruby Stokes) e Jake. Il film evita le ambientazioni ospedaliere, scegliendo di narrare con realismo e luminosità la complessa ripartenza e la riscoperta della normalità dopo la malattia. Il coinvolgimento personale del regista, la cui madre ha affrontato un tumore al seno, si riflette in una scrittura attenta che restituisce dignità e umorismo alla storia.

Presentato alla Berlinale (sezione Generation 14plus), il film vanta una colonna sonora di Este Haim e Zachary Dawes e una fotografia luminosa, tipica dei teen movie americani. Il Giffoni Film Festival si conferma così un punto di riferimento per il cinema per ragazzi e un luogo di innovazione sociale e culturale, accogliendo voci e storie da ogni parte del mondo.