Enzo d'Alò e Giovanni Allevi sono stati insigniti degli ultimi due premi "Futura – Rendere possibile l’impossibile", prestigiosi riconoscimenti conferiti dalla Scuola dell’Arte della Medaglia della Zecca dello Stato in occasione della 56ª edizione del Giffoni Film Festival. Il festival celebra figure capaci di ispirare nuove prospettive e incarnare il tema centrale della manifestazione attraverso percorsi di vita e opere di esemplare valore.

Il regista Enzo d'Alò ha ricevuto il premio durante la presentazione della versione restaurata del suo celebre film d'animazione, "La Gabbianella e il Gatto".

È stato scelto per la sua straordinaria abilità nel trasformare l’esperienza infantile in un racconto profondo, capace di restituire la complessità della realtà e di fornire ai più giovani strumenti per comprenderla. Nella Sala Truffaut, d'Alò ha citato "Alice nel Paese delle Meraviglie": “Impossibile? Impassabile, vorrei dire”. Ha poi aggiunto: “L’impossibile è qualcosa a cui dobbiamo tendere sempre. Fa parte dei sogni ed è bello mettersi alla prova per raggiungere anche gli obiettivi impossibili: sono proprio quelli che ci aiutano, poi, a raggiungere più facilmente quelli possibili”.

Enzo d'Alò: Innovazione e Visione nell'Animazione Italiana

La carriera di d'Alò, avviata negli anni Novanta con opere come "La freccia azzurra", lo ha affermato come uno dei registi di animazione italiani più apprezzati a livello internazionale.

"La Gabbianella e il Gatto", tratto dal romanzo di Luis Sepúlveda, resta un'opera emblematica, riconosciuta per aver affrontato temi come l'integrazione e il rispetto delle differenze. Il restauro del film, presentato al Giffoni, ne evidenzia la perdurante rilevanza culturale e la capacità di dialogare con diverse generazioni, a oltre vent'anni dalla sua uscita.

Il premio "Futura – Rendere possibile l’impossibile" riflette appieno la traiettoria artistica di d'Alò, autore che ha creduto nell'innovazione. Ha investito con coraggio nella produzione di lungometraggi animati italiani quando il settore era poco sviluppato, conquistando numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali. La sua visione ha arricchito il panorama dell'animazione italiana.

Giovanni Allevi: Musica, Resilienza e Messaggio di Speranza

Accanto al regista, il riconoscimento è stato attribuito anche a Giovanni Allevi, musicista e compositore. Nel corso della sua carriera, Allevi ha saputo elevare la musica a potente veicolo di speranza, resilienza e rinascita. Il suo percorso, umano e artistico, è stato al centro dell'attenzione al Giffoni, dove è stato evidenziato come egli abbia affrontato sfide complesse mantenendo intatta la propria unicità espressiva e la volontà di trasmettere ottimismo alle nuove generazioni.

Il festival ha celebrato Allevi come simbolo di forza interiore. Attraverso le sue testimonianze, è stato ribadito il valore della fragilità e l'importanza di rimanere fedeli a se stessi di fronte alle avversità.

Il premio “Futura” si configura così non solo come omaggio ai suoi successi, ma anche come riconoscimento della sua profonda influenza positiva nel panorama culturale e musicale contemporaneo, ispirando molti con la sua capacità di trasformare le difficoltà in opportunità.

Il Giffoni Film Festival, fondato nel 1971, si conferma un appuntamento di riferimento per il cinema dedicato ai ragazzi e un luogo privilegiato per il dialogo intergenerazionale. La collaborazione con la Scuola dell’Arte della Medaglia sottolinea l'interconnessione tra diversi settori creativi italiani, promuovendo i valori della sperimentazione e della ricerca culturale.