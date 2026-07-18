La 56ª edizione del Giffoni Film Festival, tenutasi a Giffoni Valle Piana, ha celebrato l'eccellenza e l'ispirazione con l'assegnazione dei premi “Futura - Rendere possibile l’impossibile”. Questo speciale riconoscimento, ideato dalla Scuola dell’Arte della Medaglia (Sam) della Zecca dello Stato, è stato conferito il 18 luglio 2026 a personalità di spicco quali Bella Ramsey, Zerocalcare, Gino Cecchettin e Filippo Timi. L'iniziativa mira a onorare coloro che, attraverso i loro percorsi artistici e il loro impegno umano, si ergono a modelli e fonti di ispirazione per le nuove generazioni.

Bella Ramsey è stata premiata per la sua straordinaria capacità di unire sensibilità e talento, doti che le hanno permesso di conquistare un vasto pubblico mondiale fin dalle sue prime, significative apparizioni in produzioni di successo come Il Trono di Spade e The Last of Us. Il suo percorso artistico è un chiaro esempio e un punto di riferimento per i giovani che cercano modelli autentici nel panorama dello spettacolo contemporaneo. Un altro riconoscimento è andato a Zerocalcare, artista poliedrico noto per il suo lavoro tra fumetto e televisione. È stato insignito del premio per la sua unica abilità nel narrare e rendere comprensibili tematiche generazionali e complesse questioni sociali.

Il fumettista romano ha condiviso la sua prospettiva sul concetto di "impossibile", affermando: “La verità è che io sono una persona poco ottimista e poco speranzosa, quindi sono uno che si lascia influenzare spesso dalle cose che sembrano impossibili”. Ha poi sottolineato l'importanza di circondarsi di persone coraggiose: “... tutte le cose che io sono riuscito a fare nella vita, dai fumetti a Netflix, alle serie TV, eccetera, pensavo che fossero impossibili”.

Riconoscimenti a Filippo Timi e Gino Cecchettin

I premi “Futura” sono stati conferiti anche a Filippo Timi e Gino Cecchettin, durante la presentazione delle prime immagini del film “Se domani non torno”. A Timi è stato riconosciuto il merito di aver fatto della libertà creativa il tratto distintivo della sua carriera, superando con audacia stereotipi e convenzioni nel panorama delle arti performative.

Gino Cecchettin ha ricevuto il premio per il suo profondo impegno sociale, in particolare per la sua instancabile opera di sensibilizzazione sul rispetto, sull’educazione e sul contrasto alla violenza di genere. Il suo contributo, attraverso il dialogo e la promozione di una cultura della consapevolezza e della responsabilità, si è rivelato fondamentale per le nuove generazioni.

Il premio “Futura” incarna dunque i principi di ispirazione, coraggio e cambiamento positivo, valori intrinseci alla storia del Giffoni Film Festival, da sempre attento ai temi della crescita e della partecipazione giovanile. L’opera medaglista che accompagna il riconoscimento, creata dalla Scuola dell’Arte della Medaglia, è una scultura che raffigura una figura femminile emergente dalle acque, intenta a sollevare il mondo.

Questa immagine potente simboleggia la rinascita, la speranza e la natura internazionale del Festival.

Il significato e la tradizione del Festival

L'istituzione del premio “Futura - Rendere possibile l’impossibile” si inserisce in un’edizione del Festival che ha già visto, nella giornata inaugurale, la premiazione di figure di spicco come l'attore Michele Riondino, l'attrice Matilda De Angelis, la scrittrice Dacia Maraini e la famiglia Regeni insieme all’avvocata Alessandra Ballerini. Questi riconoscimenti evidenziano la pluralità dei linguaggi dell'arte e dell'attivismo, sottolineando l'importanza dell'impatto che tali personalità possono generare nel promuovere il dialogo e rafforzare il tessuto civile.

La collaborazione con la Zecca dello Stato e la sua Scuola dell’Arte della Medaglia per la realizzazione del premio ne esalta il valore artigianale e simbolico, rimarcando il legame tra impegno istituzionale e promozione culturale.

Fondato nel 1971, il Giffoni Film Festival ha saputo rinnovare costantemente la sua missione di dare voce e spazio alle nuove generazioni, proponendo ogni anno selezioni cinematografiche, incontri e progetti volti a valorizzare le creatività emergenti. Riconosciuto a livello internazionale come uno degli eventi più significativi per il cinema dedicato ai giovani, il Festival, a partire dal 2026, rafforza ulteriormente il proprio messaggio grazie a iniziative come il premio “Futura”. L'ambizione di “rendere possibile l’impossibile” riassume così la profonda missione dell'intera manifestazione e di tutti coloro che ne sono protagonisti.