Il Giffoni Film Festival si prepara ad accogliere la sua 56esima edizione, in programma dal 17 al 25 luglio a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno. L'evento, riconosciuto come uno dei principali appuntamenti italiani dedicati al cinema per ragazzi, vedrà tra i suoi momenti più attesi l'anteprima nazionale de "L'isola dei ricordi". Questo nuovo lungometraggio d'animazione di DreamWorks Animation, diretto da Joel Crawford e Januel Mercado, sarà presentato il 18 luglio. L'uscita nelle sale italiane, distribuito da Universal Pictures International Italy, è invece fissata per il 24 settembre.

Il progetto cinematografico, già molto atteso e annoverato tra le opere più interessanti della stagione, vanta un team creativo di spicco. La regia è curata da Joel Crawford, candidato all'Academy Award, e Januel Mercado, candidato ai BAFTA, mentre la produzione è affidata a Mark Swift, anch'egli con una nomination all'Academy Award. Il Giffoni Film Festival ospiterà un evento speciale con Sean Sexton, responsabile dell'animazione dei personaggi per DreamWorks. Sexton terrà una masterclass esclusiva per i giurati internazionali, svelando i segreti e le tecniche della produzione animata. Questa presentazione si preannuncia come un momento clou del festival, promettendo "emozioni, approfondimenti e momenti indimenticabili" per gli appassionati di cinema d'animazione.

La trama avvincente e il cast stellare

La trama de "L'isola dei ricordi" segue le vicende di Jo e Raissa, due amiche che, alla soglia dell'età adulta, scoprono un misterioso portale. Questo le trasporta sull'isola fantastica di Nakalimutan, un luogo popolato da creature magiche e mitologiche. Queste figure sono ispirate alle leggende filippine tramandate nelle loro famiglie d'origine. L'avventura, un viaggio tra memoria e crescita, pone al centro il loro legame, mettendo alla prova l'amicizia delle protagoniste di fronte alla minaccia dell'oblio reciproco.

Il cast internazionale che presta la voce ai personaggi è d'eccezione. La superstar H.E.R. interpreta Jo, mentre Liza Soberano dà voce a Raissa.

A completare l'ensemble troviamo nomi come Dave Franco, Jenny Slate, Manny Jacinto, Dolly de Leon, Jo Koy e Ronny Chieng. Un ruolo di particolare rilievo è quello affidato alla leggendaria Lea Salonga, che presta la sua voce alla temuta figura della Manananggal, aggiungendo ulteriore prestigio e visibilità all'opera di DreamWorks Animation.

Giffoni: un polo d'eccellenza per l'animazione e il cinema

L'arrivo de "L'isola dei ricordi" al Giffoni Film Festival rafforza il ruolo centrale dell'evento nel panorama dell'animazione internazionale e dell'educazione cinematografica per le nuove generazioni. Con oltre cinquant'anni di storia, il festival si distingue per la promozione del linguaggio cinematografico attraverso incontri, proiezioni e laboratori.

La presenza di Sean Sexton evidenzia il legame tra le grandi produzioni americane e il pubblico giovane di Giffoni, che ogni anno accoglie giurati da ogni parte d'Italia e del mondo.

Il film "L'isola dei ricordi" si colloca tra le più recenti produzioni originali DreamWorks, uno studio che ha rivoluzionato il settore dell'animazione con numerosi titoli di successo globale. L'annuncio di questa prestigiosa anteprima contribuisce a consolidare l'attenzione sul festival e sull'imminente uscita del lungometraggio. Giffoni Valle Piana, riconosciuta per la sua capacità di unire innovazione tecnologica e qualità dei contenuti, si conferma così come una delle capitali europee del cinema per ragazzi.