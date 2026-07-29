Il XXVII Gigli Opera Festival di Recanati prenderà il via il 17 agosto alle 21, ospitato nel suggestivo piazzale del Convento dei Frati Cappuccini. L’evento, ormai una tradizione estiva della città marchigiana, rende omaggio alla figura di Beniamino Gigli, celebre tenore nato a Recanati, e si arricchisce quest’anno di una riflessione sul profondo legame tra musica, lavoro, innovazione e identità territoriale. La manifestazione riafferma la rilevanza della tradizione musicale marchigiana, rappresentata sia dalla lirica sia dalla fisarmonica, strumenti che continuano a riscuotere apprezzamento a livello mondiale.

La serata inaugurale presenterà la produzione originale intitolata “La Voce. Gigli e la Fisarmonica: genio di una terra che ha conquistato il mondo”. Lo spettacolo, con testi curati dal direttore artistico Riccardo Serenelli e la voce narrante di Luca Violini, mira ad avvicinare il pubblico all’opera lirica, intrecciando racconto, musica e storia. La narrazione sarà intervallata dagli interventi musicali dell’organettista Roberto Lucanero, del fisarmonicista Pietro Adragna e dalle esecuzioni canore del soprano Martina Saviano e del tenore Marco Mancuso, accompagnati al pianoforte dallo stesso Serenelli.

Il Premio Gigli Opera Festival 2026 e i giovani talenti

Come ogni anno, il festival conferirà il prestigioso Premio Gigli Opera Festival, riconoscimento destinato a personalità che si sono distinte nella valorizzazione della musica e della cultura italiana.

Per l’edizione 2026, il premio sarà assegnato al soprano marchigiano Marta Torbidoni, in segno di apprezzamento per la sua carriera e il contributo alla promozione della tradizione musicale locale. Torbidoni ha espresso la sua gratitudine, sottolineando il forte legame identitario con il territorio: “Sono doppiamente grata di ricevere il Premio Gigli Opera Festival 2026, innanzitutto perché mi è concesso da chi onora il nome di uno dei più grandi tenori di sempre celebrandolo nella città dove egli nacque e poi perché mi viene da casa”.

Inoltre, a conclusione della serata inaugurale, per la prima volta saranno assegnati i Premi Giovani Talenti Emergenti. Questi riconoscimenti andranno al soprano Martina Saviano e al tenore Marco Mancuso, entrambi coinvolti nelle esecuzioni musicali della serata.

Questa iniziativa evidenzia la volontà del festival di rinnovarsi e di valorizzare le nuove generazioni di interpreti.

Mostra al Museo della Musica e sinergie territoriali

Un’anteprima degli eventi centrali si terrà il 31 luglio alle 18 presso il Mum - Museo della Musica di Recanati, con l’inaugurazione di una mostra dedicata ai Premi Gigli Opera Festival 2026. L’esposizione presenterà opere originali realizzate dagli studenti del quarto anno del Liceo Artistico “G. Cantalamessa” di Macerata, creando una sinergia tra istanze formative e artistiche. Questa collaborazione tra scuola, museo e festival rappresenta un esempio concreto di come la musica possa dialogare con altre forme d’arte, radicandosi profondamente nel tessuto civico della città.

Il festival, oltre a tenere viva la memoria di Beniamino Gigli, si propone come un laboratorio permanente tra storia, innovazione musicale e partecipazione della comunità. La scelta di coinvolgere artisti marchigiani e di valorizzare i giovani talenti sottolinea la centralità di Recanati nel panorama lirico nazionale. L’Associazione Gigli, che cura la manifestazione, si è distinta per iniziative che legano la crescita culturale allo sviluppo del territorio marchigiano, arrivando tra i finalisti del Premio Finanza e Territorio. L’impegno nell’educazione al patrimonio musicale, nel dialogo con le scuole e nell’apertura alla contemporaneità confermano il ruolo strategico del Festival per Recanati e per l’intera regione, rendendo il Convento dei Frati Cappuccini un centro di incontro tra passato e presente, tradizione e nuove espressioni artistiche.