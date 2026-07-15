Il 19 agosto arriva nelle sale italiane Camp Miasma – Adolescenza, sesso e morte, l’horror slasher diretto dalla regista transgender Jane Schoenbrun. Il film, vincitore della Palma Queer a Cannes, vede protagoniste Gillian Anderson e Hannah Einbinder. L’opera unisce elementi sanguinolenti, passione queer e omaggi al cinema, ispirata dall’amore adolescenziale della regista per la saga di Scream, che le ha mostrato come creare un cinema «libero, visionario» e «giocare con le aspettative».

Gillian Anderson, che nel 2024 ha curato il libro Want sulle fantasie sessuali di donne, ha evidenziato come quel lavoro le abbia fatto comprendere la prevalenza di «un senso di gioco e gioia» nel desiderio, quando vissuto senza vergogna.

L’attrice ha elogiato Schoenbrun per la sua capacità di comunicare tale «senso di libertà» e l’onestà con cui ha integrato la propria esperienza di transizione nella storia, suscitando ammirazione.

Trama, Accoglienza e Tematiche

La trama segue Kris (interpretata da Hannah Einbinder, attrice rivelazione), una giovane regista incaricata di rilanciare una saga horror in declino, incentrata su un serial killer dall’identità ambivalente, chiamato Little Death. Kris recluta Billy Presley (una magnetica Gillian Anderson), star del primo film, ritiratasi a vivere nella località isolata dove era stato girato l’originale Camp Miasma. L’incontro tra le due donne sfocia in una irrefrenabile seduzione reciproca, un vortice tra bagni di sangue, vittime, cinema e vita, realtà e finzione, guidato da una presenza oscura.

Descritto come uno dei film più attesi dell’anno, Camp Miasma ha ricevuto recensioni entusiastiche, con possibili candidature agli Oscar. La regista ha definito la sua realizzazione come l’esperienza più gioiosa della sua vita, un’occasione per sentirsi «veramente libera di essere se stessa» e per raccontare la «gioia». L’opera mira a stimolare riflessioni su sesso, genere e il superamento dei traumi, fondendo horror, umorismo ed emozioni intense. L’attenzione internazionale lo consolida come un’opera audace e sensibile, ridefinendo i confini del genere slasher con una prospettiva queer innovativa.