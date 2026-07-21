Ad Aosta, dal 7 al 10 agosto 2026, si terrà GiocAosta 2026, la rinomata manifestazione dedicata ai giochi da tavolo e di ruolo. Quest'anno, il tema centrale sarà il cinema, promettendo un'edizione ricca di suggestioni. L'evento, organizzato dall'associazione Aosta Iacta Est, ha già registrato un notevole interesse, con seimila prenotazioni in pochi giorni per i 380 appuntamenti previsti nel cuore del capoluogo regionale. La kermesse si conferma uno degli appuntamenti più attesi e seguiti della Valle d'Aosta, vantando una media di 40 mila presenze nelle edizioni precedenti.

Novità e spazi dell’edizione 2026

L’edizione 2026 di GiocAosta, intitolata “Ciak, si gioca!”, introduce diverse e stimolanti novità. Davanti alla cattedrale cittadina sarà allestito un imponente labirinto gigante, mentre il Ru du Bourg, l'antico ruscello che serpeggia nel centro storico, si trasformerà in un originale campo da gioco per una divertente gara di barchette. Sarà inoltre allestito un quinto padiglione in piazza San Francesco, con l'ambizioso obiettivo di superare i 500 tavoli di gioco della scorsa edizione. Un ritorno significativo è quello del Teatro romano, recentemente riaperto al pubblico, che durante i giorni della manifestazione ospiterà il padiglione più grande, interamente dedicato al gioco libero.

Il programma è stato arricchito con numerose nuove attività. Tra queste, spiccano una gara a squadre di enigmistica, avvincenti tornei di giochi popolari come Gino Pilotino e Pandemic, e un dinamico Twister Deathmatch che vedrà sfidarsi trenta partecipanti. Non mancheranno nuovi giochi di comitato, tra cui i molto attesi Blood on the Clocktower e Salem. La manifestazione prevede anche tavoli dedicati al Mah Jong, tornei di videogiochi e innovative collaborazioni con realtà locali, come l'Osservatorio astronomico e la sala gaming LevelUp, ampliando ulteriormente l'offerta ludica.

Volontari, partner e collaborazioni

Per l’edizione 2026 sono previsti oltre 400 volontari, provenienti da ben 13 regioni italiane, a testimonianza del richiamo nazionale dell'evento.

Alla realizzazione di GiocAosta partecipano tre partner istituzionali di rilievo: la Regione autonoma Valle d’Aosta, il Comune di Aosta e la Fondazione CRT. A questi si aggiungono 47 soggetti collaboratori, 21 partner tecnici, 15 partner della lotteria e 23 case editrici specializzate nel gioco da tavolo. Il budget dell’edizione 2026 ammonta a circa 90 mila euro, con un contributo regionale di 23 mila euro, fondi da crowdfunding e dal 5 per mille. Gli organizzatori evidenziano l’importanza del volontariato e il profondo legame con il territorio, sottolineando la volontà di far scoprire la Valle d’Aosta anche oltre la dimensione ludica dell’evento.

Il programma dettagliato della manifestazione è consultabile sul sito ufficiale e tramite l’app aggiornata, fornendo tutte le informazioni necessarie ai partecipanti.

La grande ludoteca di GiocAosta rimane uno degli elementi centrali, mettendo a disposizione del pubblico oltre due tonnellate e mezzo di giochi da tavolo, confermando il suo ruolo di cuore pulsante dell'evento.