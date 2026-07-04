L'opera prima di Margherita Spampinato, intitolata "Gioia mia", ha conquistato il prestigioso CineKindl Award al Filmfest di Monaco, uno dei più importanti festival cinematografici tedeschi, secondo solo alla Berlinale. Questo significativo riconoscimento sottolinea l'impatto del cinema italiano nelle principali rassegne internazionali. Prodotto da Yagi Media e distribuito in Italia da Fandango, il film era stato precedentemente selezionato da Cinecittà-Filmitalia, contribuendo al suo percorso internazionale.

Il successo di "Gioia mia" non si limita al Filmfest di Monaco: la pellicola aveva già ottenuto importanti riconoscimenti, tra cui il David di Donatello per il miglior esordio e per la straordinaria interpretazione di Aurora Quattrocchi, oltre a un premio ai Globi d'Oro.

Il film era stato inoltre presentato al Festival di Locarno. La giuria del CineKindl Award ha motivato la sua scelta lodando la "splendida fotografia, le interpretazioni straordinarie e la narrazione sicura" che ricordano come "l'amore non ha età" e valorizzano le "relazioni che costruiamo". Ha inoltre evidenziato la storia di un luogo che "resiste insieme alle sue donne", le quali formano una "comunità di quartiere" e una "struttura di tradizione senza tempo", ritenendo il film "importante per il pubblico giovane di oggi". Manuela Cacciamani, Amministratrice Delegata di Cinecittà, ha espresso grande soddisfazione per il successo internazionale dell'opera, definendola un "viaggio magnifico" che testimonia il talento del cinema italiano e la sua capacità di raggiungere pubblici globali.

La trama e il messaggio di "Gioia mia"

Il film narra la storia di Nico, un bambino che trascorre l'estate in Sicilia con l'anziana zia Gela, una figura profondamente radicata nelle tradizioni locali. L'iniziale difficoltà nel rapporto tra i due, dovuta a differenze d'età e abitudini, si evolve grazie all'amicizia di Nico con Rosa, una coetanea che lo introduce nel gruppo di bambini del quartiere. Attraverso avventure e l'esplorazione di un mondo ricco di simboli religiosi, Nico e Gela costruiscono un legame di reciproca accettazione, che sfocia in un messaggio di riconciliazione generazionale e speranza. La regista Margherita Spampinato ha rivelato che il film è ispirato a storie e personaggi reali della sua famiglia, concepito come un viaggio di formazione in cui il protagonista scopre l'“intelligenza sentimentale” delle donne.

La Sicilia, con le sue contraddizioni tra modernità e passato, realtà e superstizione, è il fulcro della narrazione, un omaggio al ruolo educativo dei nonni e al senso di comunità tipico delle tradizioni isolane.

Il futuro del cinema e i prossimi impegni

Il successo di "Gioia mia" nei principali festival europei e ai premi nazionali conferma la vitalità del cinema italiano d'autore. Margherita Spampinato, che annovera tra i suoi riferimenti artistici maestri come Rossellini e Scola, ha espresso preoccupazione per lo stato attuale del cinema indipendente in Italia. Ha evidenziato la necessità di maggiori finanziamenti e di un'educazione culturale più attenta nelle scuole, per contrastare i tagli alle risorse che favoriscono produzioni più omologate e meno creative.

La regista ha sottolineato l'importanza di investire nella cultura per le nuove generazioni. Prossimamente, Margherita Spampinato sarà al Festival di Cannes per ritirare il "Woman in Motion Awards", un premio dedicato ai talenti emergenti femminili nel cinema mondiale, che quest'anno vedrà premiata anche Julianne Moore. La Spampinato sta inoltre lavorando a un nuovo film sull'adolescenza.