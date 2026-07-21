Un incontro particolarmente sentito ha visto protagonista Giovanni Allevi al Giffoni Film Festival, dove il compositore ha condiviso con i giovani giurati la sua profonda esperienza personale e artistica. L'evento, svoltosi il 21 luglio 2026, ha rappresentato uno dei momenti clou della quinta giornata della manifestazione, dedicata a un ricco programma di appuntamenti per i ragazzi.

Allevi ha ripercorso il periodo più arduo della sua vita, segnato dalla diagnosi di mieloma multiplo nel 2022 e dalla successiva degenza ospedaliera. Ha spiegato come la musica sia diventata per lui un baluardo contro la disperazione, citando in particolare la composizione "MM22", un concerto per violoncello e orchestra il cui acronimo richiama la malattia e l'anno della sua scoperta.

Accolto da una standing ovation e da calorosi applausi, il maestro ha offerto una riflessione toccante: "Nel momento in cui mi sono sentito in bilico tra la vita e la morte mi sono chiesto: chi sono io? Sono questo dolore? Sono questa malattia? E ho intuito che dentro ognuno di noi c'è una dimensione invisibile che non viene toccata dal dolore. La sofferenza è la nuvola, ma io sono il cielo".

Fragilità e Rinascita: il Dialogo con i Giovani

Il dialogo con i giovani giurati ha toccato corde profonde. Una ragazza ha espresso il disagio di una generazione spesso ossessionata dalla perfezione e timorosa di mostrare le proprie vulnerabilità. Allevi ha risposto con forza, sottolineando il valore intrinseco della fragilità nell'essere umano: "Viviamo in un mondo che non ci vuole fragili, ma la fragilità è il valore dell'essere umano.

Non dobbiamo confrontarci con gli altri: sotto i condizionamenti sociali c'è un'immensità nascosta dentro ognuno di noi".

Un altro momento di grande intensità è stato l'intervento di Carmela, una giovane che ha descritto il dolore legato alla malattia senza romanticismi, definendolo "una voragine ingiusta che ci attraversa". Allevi ha accolto la sua osservazione, aggiungendo: "Tutti, prima o poi, incontriamo il buio: la disperazione, la depressione, un disturbo alimentare. Ma quel buio può diventare il preludio di una rinascita".

Interrogato su come perseguire un sogno artistico pur convivendo con difficoltà personali, il compositore ha offerto un'ulteriore prospettiva, accolta da un nuovo applauso: "Non tenete a distanza la sofferenza.

È nella fragilità che c'è il nucleo più profondo dell'essere umano. L'arte nasce sempre da una fragilità che cerca una luce e la trova".

I Prossimi Impegni del Maestro e gli Eventi del Festival

L'incontro al Giffoni ha avuto anche un forte valore simbolico in vista dei prossimi appuntamenti del maestro. Il 19 settembre, Allevi sarà alla Reggia di Caserta con "Musica dall'Anima", un viaggio di rinascita tra musica e parole, dove si esibirà con i giovani violoncellisti Francesco Strane ed Edoardo Bruni, eseguendo proprio il concerto MM22. Successivamente, il 22 settembre, sarà ad Assisi per un concerto-evento dedicato ai temi universali della pace, della spiritualità e della speranza. Concludendo l'incontro, Allevi ha espresso la sua gratitudine: "Vorrei celebrare la sacralità e la bellezza della vita, con gratitudine per essere qui e per essere ancora vivo".

Molti ragazzi in sala avevano gli occhi lucidi.

La giornata del 21 luglio al Giffoni Film Festival non ha offerto solo l'emozionante testimonianza di Allevi. Il programma ha incluso anche la presentazione della nuova serie Netflix "Minerva – La scuola", eventi dedicati al celebre Winx Club, numerosi laboratori creativi, incontri con personalità del mondo dello sport e della cultura, e appuntamenti musicali serali, confermando la ricchezza e la varietà delle proposte rivolte ai giovani partecipanti.