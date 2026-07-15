Il Giffoni Film Festival ospiterà il prossimo 21 luglio Giovanni Allevi, compositore, filosofo, scrittore e direttore d'orchestra, per un incontro dedicato ai temi della creatività, della fragilità, del coraggio e della forza trasformativa dell'arte.

L'appuntamento rientra nel programma dell'edizione 2026 del festival, in calendario a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno, dal 17 al 25 luglio e dedicata al tema "Le cose impossibili".

Dalla musica alla testimonianza personale

Nel corso della sua carriera Allevi si è esibito in alcune delle più prestigiose sale da concerto del mondo, tra cui la Carnegie Hall di New York, il Teatro alla Scala di Milano e l'Auditorium della Città Proibita di Pechino.

Negli ultimi anni ha condiviso pubblicamente il percorso affrontato dopo la diagnosi di mieloma multiplo, trasformando la propria esperienza in una testimonianza di resilienza espressa attraverso la musica, i libri e gli incontri con il pubblico.

Tra i lavori più recenti figurano "Nostalgia", Adagio tratto dal Concerto per Violoncello e Orchestra "MM22", composto durante il ricovero in ospedale ed eseguito in prima mondiale all'Expo di Osaka nel 2025, il libro "I Nove Doni - Sulla via della felicità", scritto nel periodo della malattia, e il docufilm "Allevi - Back to Life", presentato alla Festa del Cinema di Roma e premiato a Los Angeles, dedicato al suo ritorno sulle scene.

Nel 2026 il compositore ha inoltre ricevuto il Premio Internazionale Flaiano per la Cultura.

I prossimi appuntamenti

L'attività artistica di Allevi proseguirà anche nei mesi successivi. Il 13 settembre sarà protagonista nella Basilica Superiore di San Francesco ad Assisi, accompagnato dagli archi dell'Orchestra Sinfonica Italiana.

Il 19 settembre porterà invece alla Reggia di Caserta il progetto speciale "Musica dall'Anima", un concerto-evento che unirà pianoforte, orchestra e riflessioni sul valore della rinascita e della speranza.