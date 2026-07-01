Il celebre pianista e compositore marchigiano Giovanni Allevi torna sul palcoscenico internazionale, segnando un atteso ritorno dopo un periodo dedicato alle cure. Il 3 luglio, sarà il protagonista della trentottesima edizione del Festival di Villa Arconati a Castellazzo di Bollate. In occasione di questa ripresa, Allevi ha espresso una rinnovata prospettiva sulla sua arte e sulla vita: “Non mi interessa il successo, né il riscontro esterno. Tutto ciò che desidero è celebrare la bellezza ed il miracolo della vita”.

L’artista, la cui musica è profondamente apprezzata sia in Italia che all’estero, ha descritto la ripresa del tour europeo come una sfida significativa, anche dal punto di vista fisico.

“Riprendo timidamente il tour dei concerti all'estero. So già che sarà molto faticoso per via della condizione sofferente del mio corpo. Eppure sento di avvicinarmi al Pianoforte con un sentimento completamente nuovo: Amore allo stato puro”. Questo tour, che lo vedrà esibirsi in un formato di pianoforte solo, simboleggia per Allevi un ritorno all’essenza più autentica del suo profondo legame con la musica e con lo strumento che lo ha accompagnato per tutta la vita.

Il Festival di Villa Arconati: un ritorno all'essenza

Il Festival di Villa Arconati, giunto alla sua trentottesima edizione, si svolge nella suggestiva cornice storica di Castellazzo di Bollate, proponendo un programma che fonde musica, cultura e valorizzazione del territorio.

Per Giovanni Allevi, la sua partecipazione a questo prestigioso evento assume il significato di un ritorno simbolico alle radici della sua espressione artistica: la ricerca di un dialogo intimo con il pianoforte, uno strumento capace di trasformare ogni esibizione in uno spazio sospeso tra emozione e riflessione. Le sue dichiarazioni confermano una chiara volontà di vivere la musica come un’esperienza genuina, slegata dalle logiche del consenso e del successo.

Il Festival si è consolidato nel tempo come un’iniziativa di spicco nel panorama musicale italiano, rinomato per la sua capacità di promuovere artisti che sanno unire sperimentazione e tradizione in una location ricca di storia e fascino.

L’edizione che vede protagonista Allevi rafforza ulteriormente questo ruolo, grazie alla presenza di un artista che ha dimostrato, anche in passato, di saper trasformare esperienze personali complesse in una potente energia creativa da condividere con il suo pubblico.

Giovanni Allevi: percorso artistico e centralità del pianoforte

Nel corso degli anni, Giovanni Allevi si è affermato come un distintivo compositore e pianista, conquistando un vasto pubblico internazionale con le sue composizioni che spaziano dalla musica classica a influenze contemporanee. La ripresa del suo tour solistico sottolinea ancora una volta la centralità del pianoforte come principale veicolo della sua espressione artistica.

Lo strumento è da sempre il suo “compagno di una vita, capace di trasformare ogni concerto in uno spazio sospeso tra emozione e riflessione”.

Dopo la necessaria pausa per le cure, il suo ritorno sulle scene non è soltanto un significativo evento musicale, ma si configura anche come una toccante testimonianza personale di resilienza e di rinnovata passione. Il Festival di Villa Arconati e le successive tappe europee diventano così un’importante occasione per riaffermare il valore universale della musica come linguaggio della bellezza e come autentica celebrazione della vita, un messaggio che l’artista stesso ha voluto trasmettere nel presentare il suo nuovo tour.