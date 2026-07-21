Il Rapporto Federculture 2026 è stato presentato a Roma il 21 luglio 2026, delineandosi come uno strumento essenziale per comprendere e orientare le politiche culturali del Paese. L'evento ha visto la partecipazione di figure di spicco del settore, tra cui Andrea Cancellato, presidente di Federculture, e Gianmarco Mazzi, sottosegretario alla Cultura. Un intervento particolarmente significativo è stato quello di Alessandro Giuli, presidente del MAXXI, che ha definito il documento “una mappa viva per orientare le istituzioni”, sottolineandone la profonda rilevanza strategica.

Giunto alla sua ventesima edizione, il rapporto si conferma un'analisi approfondita e dettagliata dell'andamento della domanda culturale in Italia. Particolare attenzione è stata dedicata ai comportamenti e alle abitudini di fruizione delle nuove generazioni e dei flussi turistici, elementi cruciali per lo sviluppo futuro del settore.

Il valore strategico del Rapporto Federculture per le istituzioni

Durante la presentazione, il presidente Giuli ha ribadito con forza l'importanza del rapporto quale guida indispensabile per le istituzioni. Ha enfatizzato come questa “mappa viva” sia fondamentale per la formulazione e l'attuazione di una politica culturale efficace e mirata. Il sottosegretario Mazzi, dal canto suo, ha evidenziato il valore intrinseco e la natura strategica della cultura per l'intera Nazione, riconoscendola come un pilastro per la crescita e lo sviluppo.

Andrea Cancellato ha illustrato i dati salienti emersi dall'indagine, che delineano un quadro di crescita della domanda culturale. Si registra un incremento significativo nella partecipazione a eventi e attività culturali, spinto in particolare dall'interesse crescente di giovani e turisti. Questi dati offrono una base solida per comprendere le dinamiche attuali e future del consumo culturale.

Tendenze e impatto della cultura in Italia: una ripresa dinamica

Il Rapporto Federculture 2026 raccoglie un'ampia mole di dati e analisi sui consumi culturali degli italiani, evidenziando una chiara fase di ripresa per il settore. La cultura emerge con forza come un asset strategico imprescindibile per l'Italia, capace di generare valore economico e sociale.

La partecipazione culturale è in costante aumento, con numeri positivi che riguardano sia le visite a musei e siti di interesse storico-artistico, sia la presenza a spettacoli dal vivo, confermando la vitalità del panorama culturale nazionale.

Il documento sottolinea, inoltre, l'urgenza di implementare politiche culturali mirate e innovative. L'obiettivo è sostenere e incrementare ulteriormente l'accesso alla cultura, con un focus specifico sulle nuove generazioni e sui visitatori stranieri. Questo approccio è considerato essenziale per garantire una fruizione più ampia e inclusiva del vasto patrimonio culturale italiano.

Federculture, in quanto associazione nazionale che rappresenta le aziende e gli enti di gestione di servizi e attività culturali, si impegna attivamente nella valorizzazione del patrimonio culturale italiano.

La sua missione è promuovere la diffusione della cultura, riconoscendola come un elemento centrale per lo sviluppo sociale ed economico del Paese. Il rapporto annuale si conferma, pertanto, uno strumento di riferimento autorevole e indispensabile per amministratori, operatori del settore e decisori pubblici, fornendo una bussola preziosa per le scelte future.