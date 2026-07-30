Il Torino Film Festival conferma Giulio Base alla sua direzione artistica per le edizioni del 2027 e 2028. La decisione, presa dal Museo Nazionale del Cinema di Torino, mira a garantire continuità e stabilità nelle sue principali manifestazioni culturali. Riconfermati anche Vladimir Luxuria alla guida del Lovers Film Festival fino al 2027 e Lia Furxhi come direttrice di Cinemambiente per il 2027.

Le direzioni artistiche confermate

La riconferma di Giulio Base al Torino Film Festival per il biennio 2027-2028 valorizza la sua esperienza, puntando alla crescita e al consolidamento dell'evento cinematografico.

La sua guida è strategica per il futuro del festival.

Vladimir Luxuria proseguirà il suo incarico al Lovers Film Festival fino al 2027. La sua direzione assicura la continuità e la promozione di tematiche di inclusione e diversità, elementi distintivi del festival.

Per il Festival CinemAmbiente, Lia Furxhi è stata riconfermata direttrice per il 2027. Questa scelta ribadisce l'impegno del Museo verso le tematiche ambientali, garantendo una guida esperta per l'evento dedicato al cinema ecologico.

Stabilità e governance del Museo Nazionale del Cinema

Le riconferme sono state motivate dal presidente del Museo Nazionale del Cinema di Torino, Enzo Ghigo, e dal direttore Carlo Chatrian. L'obiettivo è assicurare stabilità e continuità nella gestione delle manifestazioni culturali, rafforzando l'identità e la riconoscibilità dei festival.

Il Museo, con sede a Torino, è l'ente promotore e coordinatore del Torino Film Festival, del Lovers Film Festival e del Festival CinemAmbiente. Il suo comitato di gestione, composto da Enzo Ghigo, Carlo Chatrian, Gabriele Molinari (vicepresidente), Alessandro Bollo, Paolo Del Brocco ed Elisa Giordano, garantisce una guida solida e collegiale per il successo delle iniziative.