Il documentario “Elvira Notari. Oltre il silenzio”, diretto da Valerio Ciriaci, ha conquistato il Globo d’Oro 2026 come miglior documentario. Il prestigioso riconoscimento è stato conferito a Roma dall’Associazione della Stampa Estera in Italia, nell’ambito della 66ª edizione del premio, con una cerimonia tenutasi nella Sala della Protomoteca del Campidoglio. L'opera celebra la figura di Elvira Notari, la prima regista italiana, pioniera del cinema muto, che operò a Napoli e le cui produzioni raggiunsero anche gli Stati Uniti.

Prodotto da Parallelo 41 Produzioni, Awen Films e Luce Cinecittà, il film ha il merito di restituire visibilità a una figura a lungo trascurata nella narrazione ufficiale della storia del cinema.

La produttrice Antonella Di Nocera ha evidenziato che l’obiettivo del progetto è dare voce alle numerose donne, ancora oggi inascoltate e silenziate, un impegno che proseguirà con la diffusione del documentario in Italia, nelle scuole e nelle università, e all’estero, anche grazie al Comitato nazionale per i 150 anni di Elvira Notari. Il film ha già ottenuto importanti riconoscimenti e selezioni, essendo stato presentato all’82ª Mostra del Cinema di Venezia, finalista ai Nastri d’Argento e inserito nella shortlist dei David di Donatello. Ha intrapreso un percorso internazionale, raggiungendo Asia, Stati Uniti, Inghilterra e Irlanda, e riprenderà il suo cammino in autunno con nuove tappe negli USA, in Francia, Spagna e Germania.

La riscoperta di una pioniera del cinema italiano

L’opera è frutto di un lavoro corale, caratterizzato da un gruppo di lavoro prevalentemente femminile. Accanto alla regia di Ciriaci, la ricerca storica ha beneficiato del contributo di studiose come Giuliana Bruno, Giuliana Muscio e Simona Frasca. Il racconto si arricchisce inoltre delle voci contemporanee di Teresa Saponangelo, Cristina Vatielli, Flavia Amabile e Francesca Consonni. Per il regista Valerio Ciriaci, Elvira Notari è “emersa come una presenza viva che trascende i confini del cinema muto”, dopo essere stata per lungo tempo un “fantasma ai margini della storia del cinema”.

La sottosegretaria alla Cultura, Lucia Borgonzoni, ha sottolineato il forte interesse del Ministero per lo studio e la riscoperta del contributo femminile al cinema italiano delle origini.

Ha inoltre ricordato che Elvira Notari e altre figure femminili spesso sconosciute della settima arte sono protagoniste della mostra e del libro “inVisibili”, realizzati in collaborazione con Cinecittà. Il presidente di Cinecittà, Antonio Saccone, ha ribadito che “la storia del cinema italiano, anche dalle origini, è stata fatta da donne, creative, produttrici, autrici geniali”.

Un successo internazionale sostenuto da importanti collaborazioni

Il documentario è attualmente disponibile su Sky e Now, e da agosto sarà fruibile anche su RaiPlay. La sua realizzazione è stata possibile grazie al sostegno del Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale e della Fondazione Cineteca di Bologna, con il contributo del Ministero della Cultura (MiC), della Fondazione Film Commission Regione Campania e del Comune di Napoli.

Il successo del film, culminato con il Globo d’Oro e le numerose partecipazioni a festival internazionali, evidenzia la centralità della figura di Elvira Notari non solo nel contesto della storia locale napoletana, ma come esempio significativo della diffusione globale delle origini del cinema italiano.

Nella stessa edizione dei Globo d’Oro 2026, il premio per il miglior cortometraggio è stato assegnato a “Jusqu’au prochain souffle” di Andrea Di Salvatore, confermando l'attenzione del premio verso la varietà e la qualità delle produzioni cinematografiche contemporanee.