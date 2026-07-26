Piazza Unità d’Italia a Trieste ha vibrato ieri sera, 25 luglio 2026, al ritmo dei Gorillaz, protagonisti di uno degli eventi musicali più attesi dell’estate. La band britannica, ideata da Damon Albarn e dal fumettista Jamie Hewlett, ha richiamato 16.000 spettatori, giunti da ogni angolo d’Italia e dall’estero per l’unica tappa triestina del “The Mountain Tour”. L’evento, che ha registrato il tutto esaurito, ha visto i fan radunarsi sin dalle prime ore del mattino lungo le transenne, determinati a conquistare le posizioni migliori sotto il palco.

Seduti sull’asfalto, protetti dal sole o chiacchierando, hanno affrontato una lunga attesa, trasformando la vigilia in un vero e proprio pre-spettacolo di dedizione e passione.

L'energia sul palco e il coinvolgimento del pubblico

Il concerto si è aperto con le note di “The Mountain”, per poi infiammare la platea con brani iconici come “Clint Eastwood”, “Delirium” e la celebre “Feel Good Inc”. La band ha riproposto il suo caratteristico mix di musica dal vivo e animazioni digitali, un connubio che ha coinvolto un pubblico composto da diverse generazioni. L’energia sul palco si è fusa con quella della piazza, dove i 16.000 presenti hanno cantato e ballato all’unisono, confermando il successo planetario e la capacità dei Gorillaz di creare un’esperienza collettiva indimenticabile.

Trieste: organizzazione e richiamo internazionale

L’imponente evento triestino è stato il frutto di una stretta collaborazione tra i promoter locali Luigi Vignando e Luca Tosolini (Vigna Pr e Fvg Music Live) e istituzioni quali la Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, il Comune di Trieste e Live Nation Italia. L’allestimento del maxi palco in Piazza Unità d’Italia ha richiesto giorni di lavoro e uno sforzo logistico notevole per accogliere e mettere in sicurezza uno spettacolo di tale portata. Piazza Unità d’Italia, con la sua suggestiva apertura sul mare, si conferma una location ideale per eventi di risonanza internazionale, consolidando il ruolo di Trieste quale meta culturale e turistica.

La presenza dei Gorillaz ha rappresentato un’importante occasione di valorizzazione per la città. Il calendario musicale proseguirà con il concerto gratuito degli Eiffel 65, previsto per la sera successiva sullo stesso palco. Sebbene i bollettini meteorologici avessero preannunciato piogge e temporali per le ore successive, l'entusiasmo della serata dei Gorillaz non è stato intaccato.