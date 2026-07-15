Una necropoli arcaica di 2500 anni fa è stata scoperta a Gragnano, in via dei Pastai, durante l'ampliamento del Pastificio Garofalo. La scoperta, frutto di archeologia preventiva coordinata dalla Soprintendenza ABAP di Napoli, ha rivelato ottantacinque sepolture. Identificati sedici adulti, quattro bambini e quindici infanti su 2000 mq.

La campagna di scavo, appena conclusa, ha recuperato oggetti e materiali organici, offrendo informazioni sulle comunità del VI secolo a.C. La soprintendente Paola Ricciardi ha sottolineato il valore dei reperti.

Sotto la necropoli, strutture più antiche (età del rame e del bronzo) stabiliscono continuità con Longola e Pompei, riaprendo il quesito sulla posizione dell'antica Stabia.

Dettagli sui reperti e sulle analisi scientifiche

Tra i reperti spiccano vasellami, gioielli e corredi funebri conservati, con eleganti decorazioni e graffiti alfabetici che attestano i nomi dei possessori. Questi rivelano le reti commerciali arcaiche tra la Campania, la Grecia, l'Egitto e il Mediterraneo orientale. Un aspetto unico è la conservazione di materiali organici in casse di tufo (tessuti, legno, cestini in fibre intrecciate). Rinvenuti anche scarabei egizi di Naukratis, ambre zoomorfe, argenti e bronzi etruschi.

Le analisi sui materiali biologici hanno fornito dati sulle condizioni di vita delle comunità del VI secolo a.C.

, identificando malattie, rachitismo nei bambini e deformazioni scheletriche legate ad attività professionali. Francesca Mermati, responsabile scientifica, ha spiegato che lo studio dei resti umani permette di ricostruire alimentazione, mobilità e ruolo sociale degli individui sepolti.

Dibattito sulla destinazione dei reperti e collaborazione istituzionale

È aperto il dibattito sulla destinazione dei reperti. Il sindaco di Gragnano, Aniello D’Auria, ha proposto il nascente Museo della Pasta di Gragnano. Il Parco Archeologico di Pompei ne rivendica il possesso, data la scoperta nell’Ager Stabianus. L'ingegner Massimo Menna, proprietario del Pastificio Garofalo, ha espresso il desiderio di continuare la collaborazione con la Soprintendenza.

Luigi La Rocca, capo dipartimento, ha affermato che la scoperta della necropoli di via dei Pastai ha offerto "informazioni inedite sullo sviluppo degli insediamenti tra la Penisola Sorrentina e la Valle del Sarno in epoca arcaica". La collaborazione tra pubblico e privato ha permesso un programma di ricerca multidisciplinare che arricchisce la conoscenza del territorio stabiano e promuove la valorizzazione del sito archeologico.