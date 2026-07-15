Una necropoli arcaica di circa 2.500 anni fa è stata scoperta a Gragnano, in Via dei Pastai, durante i lavori di ampliamento del Pastificio Garofalo. Questo eccezionale ritrovamento, concluso di recente, ha rivelato ottantacinque sepolture su duemila metri quadrati, includendo i resti di sedici adulti, quattro bambini e quindici infanti. Il materiale, in studio dal febbraio 2025, comprende numerosi e sorprendentemente ben conservati corredi funerari, offrendo nuove prospettive sulle antiche comunità della Campania.

Le indagini, condotte dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli con Geomed S.r.l., hanno anche individuato tracce più antiche, risalenti all’età del rame e del bronzo.

Questa stratificazione crea un collegamento con le popolazioni di Longola e con Pompei, riaprendo il dibattito sull’ubicazione dell’antica città di Stabia.

Reperti, commerci e vita antica

La conferenza stampa del 15 luglio 2026, tenutasi presso il pastificio, ha illustrato l’eccezionale stato di conservazione dei corredi funerari in casse di tufo. Spiccano tessuti, oggetti in legno e cestini in fibre intrecciate, unicum per l’epoca arcaica. La presenza di scarabei egizi di Naukratis, ambre zoomorfe e argenti e bronzi etruschi testimonia gli intensi traffici commerciali che, nella prima metà del VI secolo a.C., connettevano Gragnano con la Grecia, l’Egitto e il Mediterraneo orientale. Graffiti alfabetici su alcuni reperti permettono di ricostruire nomi e reti di scambio.

Le analisi bioarcheologiche sui resti osteologici e sui materiali biologici hanno già rivelato dettagli sulla dieta, la presenza di rachitismo infantile e deformazioni scheletriche legate alle attività professionali. Questi studi offrono un’immagine concreta delle condizioni di vita e della società dell’epoca.

Sinergia pubblico-privato e valorizzazione

La scoperta è un esempio virtuoso di collaborazione pubblico-privato. Il Ministero della Cultura ha evidenziato come tale sinergia valorizzi il territorio senza ostacolarne lo sviluppo. L’importanza dell’archeologia preventiva per ampliare la conoscenza storica delle reti insediative e commerciali è stata rimarcata. Il valore della ricerca scientifica nel restituire alla collettività un pezzo della sua storia è stato sottolineato.

L’Amministratore Delegato del Pastificio Garofalo ha espresso orgoglio per il sostegno alla scoperta, trasformando l’ampliamento dello stabilimento in un’opportunità di tutela e valorizzazione culturale. Questa partnership ha avviato un programma di ricerca multidisciplinare sull’area stabiana, dimostrando la proficua integrazione tra sviluppo industriale e ricerca scientifica.

Il futuro del patrimonio

La destinazione finale dei reperti è ancora in discussione. Il sindaco di Gragnano ha proposto l’inclusione nel nascente Museo della Pasta di Gragnano, mentre il Parco Archeologico di Pompei ne rivendica il possesso come parte dell’Ager Stabianus. Il Ministero della Cultura intende promuovere una riflessione sulle prospettive di valorizzazione del sito, considerandolo parte integrante dell’identità storica del territorio.

La necropoli si inserisce in un’area di intenso popolamento nella Penisola Sorrentina e nella Valle del Sarno, in un periodo cruciale che precede la fondazione di Pompei e Nuceria. La comunità scientifica e le istituzioni sono impegnate a definire il modello migliore per la fruizione e la salvaguardia di questo patrimonio archeologico unico nel Mezzogiorno.