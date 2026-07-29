Il Barumini Music & Heritage Festival si appresta al suo gran finale con un evento di grande risonanza: “Puccini’s Opera. Voci di donne”. Lo spettacolo, firmato da Monica Casadei per Artemis Danza, porterà in scena alla Reggia di Barumini, venerdì 31 luglio alle 21, un omaggio alle indimenticabili eroine di Giacomo Puccini: Tosca, Madama Butterfly, Mimì e Turandot. Questa creazione unisce danza, musica e immagini in una cornice suggestiva, promettendo un’esperienza di rara intensità.

Caratterizzato da una profonda forza visiva ed emotiva, lo spettacolo offre una rilettura contemporanea delle figure femminili pucciniane.

La coreografia e il linguaggio del corpo trasformano il melodramma in un racconto attuale, esaltando la modernità e la potenza espressiva di queste eroine. Donne di straordinaria intensità, coraggio e complessità, le protagoniste continuano a dialogare con il presente, rendendo la loro storia universale e attuale.

Il Festival tra arte e patrimonio

Questa seconda edizione del Barumini Music & Heritage Festival, sotto la direzione artistica di Mauro Meli e promossa dalla Fondazione Barumini Sistema Cultura, si conclude ribadendo la sua vocazione: creare un dialogo fecondo tra il patrimonio artistico e uno dei siti più suggestivi e emblematici della Sardegna. L'iniziativa è frutto della collaborazione con il Comune di Barumini, l’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo e il contributo della Direzione Regionale Musei Nazionali Sardegna.

Gli organizzatori evidenziano come l'edizione abbia "costruito un dialogo fecondo tra linguaggi artistici differenti, dalla prosa, alla musica, fino alla danza, confermando la vocazione del festival a mettere in relazione il grande patrimonio artistico con uno dei luoghi più emblematici della Sardegna". In questo incontro tra musica, teatro, danza, storia e paesaggio, Barumini si afferma come uno spazio privilegiato in cui il patrimonio culturale non è soltanto custodito, ma continua a vivere attraverso l'arte contemporanea, offrendo al pubblico un'esperienza di rara intensità.

L'appuntamento si inserisce nel più ampio contesto del Festival Multidisciplinare Sardegna, sostenuto dal Ministero della Cultura, dall’Assessorato Regionale del Turismo e dalla Fondazione di Sardegna.

L'impegno della Fondazione Barumini Sistema Cultura

La Fondazione Barumini Sistema Cultura, ente promotore del festival, si dedica attivamente alla valorizzazione e alla promozione del ricco patrimonio culturale e archeologico di Barumini e del suo territorio circostante. Attraverso una serie di eventi, mostre e iniziative culturali, la Fondazione si propone di rendere questo inestimabile patrimonio accessibile e vitale per la comunità locale e per i numerosi visitatori, contribuendo così in modo significativo alla crescita culturale e turistica dell'intera area.