La Piazza del Popolo di San Severino Marche si trasforma in una passerella a cielo aperto per il Gran Galà della Moda. L'appuntamento è fissato per sabato 25 luglio alle 21:30 e vedrà diciannove atelier e maestri artigiani marchigiani.

L'iniziativa è promossa da Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo, in collaborazione con il Comune di San Severino Marche. Gode del patrocinio di Consiglio Regionale delle Marche e Camera di Commercio delle Marche. Per questa edizione, la scenografia prevede come sfondo la facciata del palazzo Comunale, una novità che caratterizza la manifestazione.

Protagonisti e sfilate

Conducono Marco Moscatelli e la conduttrice Manila Nazzaro, con la partecipazione speciale di Camilla Ruffini. La regia è curata da Chiara Nadenich per Fabbricaeventi.com. Sul palco sfileranno le collezioni di atelier e maestri artigiani che proporranno abiti d'alta moda, calzature, accessori e pelletteria d'autore, rappresentando l'eccellenza della manifattura locale.

Tra i partecipanti figurano Carlo Salvatelli di Montegranaro, Halmanera di Potenza Picena, Giulio Maria e Divedivine di Macerata, Giovanna Nicolai di Civitanova, Sartoria Trea di Treia, oltre ad altri atelier come Abbati Alessia, Aijla, Alessandra C., ChicèChic, Complit, Dolcevita Designer Moda, Gio+, Marche Love, Marta Jane Alesiani, Mia Atelier, Paimar, Rue Adriol by E.Gi.

e l'orafa Sonia Maltoni.

Valorizzazione del territorio

L'evento è stato ideato per valorizzare il settore moda e le creazioni artigianali del territorio marchigiano, offrendo al pubblico sfilate e spettacolo. La manifestazione si conferma un punto di riferimento per la moda nel Centro Italia, grazie anche al supporto dell'Associazione Attività Produttive e alla produzione artistica di Fabbricaeventi.com.

La scenografia, con Piazza del Popolo e palazzo Comunale, esalta il legame tra tradizione artigianale e patrimonio storico, offrendo una cornice suggestiva per le nuove collezioni e le eccellenze della moda marchigiana.