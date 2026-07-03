Dal 27 luglio al 9 agosto torna l'appuntamento con la ventinovesima edizione del Gran Paradiso Film Festival, uno degli eventi di cinematografia wildlife più longevi a livello mondiale. Ideato e organizzato dalla Fondation Grand Paradis, con la direzione artistica di Luisa Vuillermoz, il festival si svolge in modalità diffusa, coinvolgendo diverse suggestive località della Valle d’Aosta. Tra queste figurano Cogne, Introd, Rhêmes-Notre‑Dame, Valsavarenche, Villeneuve, Rhêmes‑Saint‑Georges e Aymavilles. Tutti gli eventi proposti sono a titolo gratuito, sebbene sia richiesta la prenotazione obbligatoria per la partecipazione.

Il tema centrale di quest'anno è “Dominio e coesistenza”, un invito a riflettere sul delicato e complesso rapporto tra uomo e natura. L'obiettivo è esplorare il mondo vivente come un sistema intricato di relazioni, promuovendo una maggiore consapevolezza. Il festival si conferma così un laboratorio culturale a cielo aperto, situato nel cuore del primo parco nazionale italiano. Luisa Vuillermoz, direttrice artistica, sottolinea come “dominare o coesistere” non siano solo modi per descrivere la natura, ma rappresentino piuttosto “due modi di abitare il mondo”, evidenziando la responsabilità reciproca che lega l'essere umano all'ambiente.

Il Festival: un ponte tra natura e cultura

Il Gran Paradiso Film Festival si distingue per la sua struttura diffusa, che trasforma le diverse località coinvolte in veri e propri punti d’accesso al territorio del Gran Paradiso.

Questa regione è celebre non solo per la sua straordinaria ricchezza ambientale, ma anche per aver ospitato l'istituzione del primo parco nazionale in Italia. Renzo Testolin, Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta, ha evidenziato come l'evento sia rappresentativo della capacità della Valle d’Aosta di unire armoniosamente cultura, ambiente e sviluppo territoriale, affermandosi come un luogo privilegiato per il dialogo e l'innovazione sulla coesistenza tra uomo e ambiente.

Oltre a valorizzare il patrimonio cinematografico dedicato alla wildlife, la manifestazione offre un'opportunità unica per esplorare i paesaggi del Gran Paradiso e per sensibilizzare il pubblico sull'importanza della biodiversità e delle complesse relazioni ecologiche.

L'organizzazione pone inoltre grande attenzione all'inclusività, rendendo disponibili molte delle proiezioni e degli incontri anche in modalità streaming. Questa scelta strategica mira a favorire una più ampia partecipazione della comunità, sia a livello locale che internazionale, ampliando la portata e l'impatto del festival.

La storia e l'eredità del Gran Paradiso Film Festival

Fondato nel 1996, il Gran Paradiso Film Festival si è affermato nel corso degli anni come una delle manifestazioni di cinema naturalistico più longeve e riconosciute a livello internazionale. Nato dalla collaborazione tra istituzioni locali e nazionali, l'evento è stato concepito con l'intento di valorizzare sia l'inestimabile ricchezza naturale del Parco Nazionale Gran Paradiso sia la produzione cinematografica focalizzata sulla wildlife.

Nelle sue edizioni passate, il festival ha ospitato un vasto numero di film e registi provenienti da ogni parte del mondo, offrendo al pubblico preziose occasioni di approfondimento grazie alla presenza di ospiti, scienziati e specialisti del settore.

Ogni anno, la rassegna propone un programma ricco e variegato, che include sezioni competitive e non competitive, laboratori didattici per i più giovani, incontri stimolanti con gli autori e numerose attività collaterali a carattere divulgativo ed educativo. Il festival consolida così il suo ruolo di punto di riferimento essenziale per il cinema ambientale e per la promozione di un dialogo costruttivo tra l'arte cinematografica e i territori protetti, contribuendo attivamente alla diffusione di una cultura di rispetto e valorizzazione del patrimonio naturale.