La Pinacoteca Agnelli di Torino si prepara ad accogliere un evento espositivo di grande risonanza e profondo significato culturale: una mostra monografica interamente dedicata ad Alberto Savinio, figura eclettica e fondamentale del panorama artistico e letterario italiano del Novecento. L'appuntamento è fissato per l'autunno 2026, e promette di offrire al pubblico una prospettiva inedita e approfondita sull'opera e sulla complessa personalità di questo artista poliedrico, esplorandone il contributo unico e innovativo nel contesto della prestigiosa sede torinese.

Un'esplorazione della poliedricità di Savinio

L'esposizione, che aprirà i battenti nei mesi autunnali del 2026, presenterà una ricca e curata selezione di opere significative che abbracciano le diverse sfaccettature della prolifica produzione di Savinio. L'obiettivo primario è quello di restituire al pubblico il profilo completo e sfaccettato di un autore che ha saputo distinguersi in maniera brillante non solo come pittore, ma anche come scrittore di grande talento e musicista raffinato, lasciando un'impronta indelebile e riconoscibile in ogni campo in cui si è cimentato. Il percorso espositivo sarà attentamente articolato in sezioni tematiche ben definite, pensate per guidare i visitatori attraverso la complessità, la profondità e la straordinaria ricchezza del suo linguaggio espressivo, evidenziando le connessioni intrinseche e le fertili intersezioni tra le sue molteplici forme d'arte e di pensiero.

La Pinacoteca Agnelli: un polo per l'arte del Novecento

La Pinacoteca Agnelli, con la sua prestigiosa e iconica sede a Torino, si conferma ancora una volta un punto di riferimento imprescindibile per la valorizzazione e la promozione dell'arte moderna e contemporanea. Ospitando questa importante e attesa retrospettiva su Alberto Savinio, la fondazione ribadisce con forza il proprio impegno nella diffusione della conoscenza di figure centrali della cultura e dell'arte del secolo scorso. Questa iniziativa si inserisce coerentemente nel già consolidato programma espositivo della Pinacoteca, che negli ultimi anni ha saputo proporre mostre di altissimo livello dedicate a grandi protagonisti della scena artistica, sia a livello internazionale che nazionale.

La mostra dedicata a Savinio rappresenta quindi un'ulteriore e preziosa opportunità per il pubblico di approfondire la conoscenza di un maestro che, con la sua visione originale, anticonformista e profondamente innovativa, ha segnato in modo indelebile la cultura del Novecento, influenzando generazioni di artisti, intellettuali e pensatori.