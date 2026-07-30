Piazza Cavour gremita per il secondo appuntamento del Flame Festival di Ancona, che ha visto protagonista Francesco Gabbani. Oltre duemila persone hanno assistito al concerto del cantautore toscano, accolto nello spazio allestito con paratie, tre ingressi e area ristoro.

Dieci anni di musica e i grandi successi

Con il suo Live Tour 2026, Gabbani ha accompagnato il pubblico in un viaggio attraverso i momenti più significativi della sua carriera, a dieci anni dall'uscita di "Eternamente ora", l'album che conteneva "Amen", il brano con cui conquistò la vittoria nella sezione Giovani del Festival di Sanremo, dando il via al suo percorso artistico.

Nel corso della serata non sono mancati alcuni dei suoi successi più amati, da "Occidentali's Karma", con cui vinse il Festival di Sanremo tra i Big nel 2017, a "Viceversa", "Il sudore ci appiccica" e "Spazio tempo". Spazio anche ai brani più recenti, tra cui "Summer Funk", il singolo inedito pubblicato l'8 maggio.

Lo spettacolo ha puntato su una formula essenziale, priva di effetti speciali: sul palco soltanto Gabbani e la sua band, capaci di coinvolgere il pubblico con atmosfere intime e romantiche, alternate a momenti più leggeri e ricchi di ironia.

Il centro si anima e il festival continua

In occasione del secondo live del Flame Festival sono tornate anche le aperture serali dei negozi, fino alle 21.30, lungo Corso Garibaldi, Corso Mazzini e Corso Stamira, offrendo a cittadini e visitatori un'ulteriore occasione per vivere il centro cittadino.

La rassegna proseguirà con i prossimi appuntamenti in programma: il 30 luglio salirà sul palco il Grupo Compay Segundo de Buena Vista Social Club, seguito da Emma il 1° agosto e da Fabio Concato l'8 agosto.