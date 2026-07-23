Un successo straordinario ha accolto il concerto speciale di Claudio Baglioni, intitolato “Che notte è questa! la partenza”, che si terrà il 24 ottobre 2026 a Roma. L’evento, previsto nella suggestiva cornice di Piazza di Siena, all’interno di Villa Borghese, ha registrato il tutto esaurito in un tempo record: appena tre minuti dall’apertura delle vendite. L’enorme e inaspettata richiesta ha reso indispensabile l’aggiunta di una nuova data per permettere a un pubblico più ampio di partecipare a questo attesissimo appuntamento.

In risposta all’eccezionale affluenza e all’entusiasmo dimostrato, è stata annunciata una replica del concerto per il giorno successivo, il 25 ottobre 2026.

I biglietti per questa seconda serata saranno disponibili a partire da venerdì 24 luglio. Gli iscritti al Fan Club di Baglioni avranno accesso esclusivo alla prevendita dalle ore 11.00, mentre dalle ore 14.00 i tagliandi saranno acquistabili su TicketOne.it e presso tutti i punti vendita e le prevendite abituali, offrendo così diverse opportunità per assicurarsi un posto.

Il “GrandTour La Vita È Adesso”: un viaggio artistico unico

“Che notte è questa!” non è solo un concerto, ma rappresenta un momento cruciale: è l’evento che inaugura e, contemporaneamente, conclude a Roma il “GrandTour La Vita È Adesso”. Questo ambizioso viaggio artistico di Claudio Baglioni è destinato ad attraversare l’intera Italia, toccando alcune delle località storiche e culturali più affascinanti e significative del Paese.

Il tour è il frutto di una collaborazione tra Friends & Partners e Come s.r.l., con il prezioso supporto di Roma Capitale e dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, sottolineando l’importanza culturale e istituzionale dell’iniziativa.

Durante la presentazione del progetto, l’artista ha condiviso un’intensa riflessione personale, rivelando di aver attraversato un periodo di profonda incertezza riguardo al suo ritorno sul palco. Con parole cariche di emozione, Baglioni ha dichiarato: “Temevo che non sarei più tornato su un palco, l’emozione continua”, evidenziando il forte legame che lo unisce al suo pubblico e alla musica.

Prossimi appuntamenti e l’organizzazione degli eventi

L’entusiasmo per il “GrandTour La Vita È Adesso” non si esaurisce con le date romane del 2026.

È stato infatti anticipato un ulteriore e attesissimo appuntamento: “Che notte è questa! il ritorno”, previsto per il 23 ottobre 2027 ai Fori Imperiali. Ulteriori dettagli su questo evento conclusivo verranno comunicati prossimamente. L’obiettivo primario del tour è la valorizzazione dell’inestimabile patrimonio artistico e culturale italiano, attraverso la scelta di sedi per gli spettacoli che siano di particolare rilievo storico e simbolico, trasformando ogni concerto in un’esperienza unica e immersiva.

La produzione di questi eventi di grande portata coinvolge importanti realtà del settore musicale e istituzionale, a conferma della rilevanza dell’iniziativa sia per il vasto pubblico di appassionati che per la città di Roma, che si conferma palcoscenico d’eccellenza per la grande musica.

L’organizzazione ha ribadito il massimo impegno nel garantire la sicurezza e l’accessibilità per tutti i partecipanti durante le serate in programma, assicurando un’esperienza indimenticabile e senza intoppi.