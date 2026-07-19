A Palermo, in un momento di profonda riflessione e impegno civile, Pietro Grasso ha rivolto un accorato appello ai giovani, esortandoli a farsi custodi e promotori dei valori incarnati da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. L'occasione è stata una significativa cerimonia commemorativa, tenutasi il 19 luglio 2026, nei pressi dell'Albero Falcone, un luogo divenuto emblema della memoria antimafia. Nel suo intervento, Grasso ha sottolineato l'imperativo di «far correre ancora i valori di Falcone e Borsellino, perché sono proprio quei valori ad aver cambiato la storia di questo Paese».

La commemorazione ha visto la partecipazione di numerose istituzioni, associazioni e cittadini, a testimonianza di come il ricordo di Falcone e Borsellino rimanga vivo e centrale nella coscienza collettiva. Grasso ha rimarcato che «i giovani devono sentirsi eredi di questa battaglia per la giustizia e per la legalità, senza mai arrendersi di fronte alla rassegnazione», evidenziando l'importanza di un impegno quotidiano nel difendere la memoria di coloro che si sono sacrificati per il bene comune. Queste parole, cariche di significato, collocano la lotta alla mafia non solo come una sfida del passato, ma come una battaglia ancora profondamente attuale.

L’Albero Falcone: simbolo di memoria e impegno

Situato in via Notarbartolo, di fronte all'ex abitazione di Giovanni Falcone, l'Albero Falcone è diventato, dopo le tragiche stragi di Capaci e via D'Amelio, un fulcro di raccoglimento e ricordo. Ogni anno, migliaia di persone vi depongono messaggi, pensieri, disegni e fotografie, onorando la memoria delle vittime delle mafie. Questo luogo rappresenta uno dei principali simboli dell'impegno civile di Palermo contro la criminalità organizzata, attirando costantemente cittadini, studenti e visitatori desiderosi di esprimere la loro vicinanza ai valori per cui Falcone e Borsellino hanno sacrificato la propria vita.

Nel corso degli anni, in occasione delle ricorrenze dedicate ai due magistrati, l'area è stata animata da iniziative di sensibilizzazione, eventi culturali e percorsi educativi, promossi da associazioni studentesche, istituzioni e gruppi civici.

La partecipazione attiva dei giovani studenti è divenuta un elemento cruciale, con l'obiettivo di trasformare la memoria in azione concreta contro ogni forma di indifferenza e illegalità. Il valore educativo e civile dell'Albero Falcone si rinnova costantemente, grazie all'impegno sinergico di cittadini e istituzioni.

Falcone e Borsellino: un’eredità di giustizia e coraggio

Giovanni Falcone e Paolo Borsellino sono figure cardine della storia giudiziaria italiana e internazionale. Entrambi magistrati, dedicarono la loro esistenza alla lotta contro Cosa Nostra, sviluppando metodologie investigative innovative, tra cui il celebre «pool antimafia» e le collaborazioni con i cosiddetti pentiti. Il loro instancabile lavoro culminò nel maxiprocesso contro la mafia, un evento che segnò una svolta epocale nella storia delle istituzioni italiane.

Gli assassinii di Falcone, avvenuto il 23 maggio 1992 nella strage di Capaci, e di Borsellino, il 19 luglio dello stesso anno in via D'Amelio, rimangono tra le pagine più drammatiche e significative della storia della Repubblica. I valori di giustizia, legalità e coraggio che hanno contraddistinto la loro azione costituiscono ancora oggi un patrimonio condiviso, tramandato soprattutto attraverso il coinvolgimento delle giovani generazioni e l'impegno delle istituzioni scolastiche e civiche. La cerimonia di Palermo, svoltasi attorno all'Albero Falcone, ha ribadito l'importanza fondamentale di non smettere mai di ricordare e di agire.