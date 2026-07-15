Il Giffoni Film Festival, giunto alla sua cinquantaseiesima edizione (in programma a Giffoni Valle Piana dal 17 al 25 luglio), ospiterà in anteprima fuori concorso il 19 luglio il nuovo film "Greta e le favole vere". Diretto da Berardo Carboni e scritto con Valeria Giasi e Fabio Di Ranno, il lungometraggio si annuncia come un'avventura per tutta la famiglia che intreccia temi di ambientalismo, amicizia e coraggio. L'uscita nelle sale italiane, curata da Vision Distribution, è prevista per il 6 agosto.

Il cast corale vanta nomi di spicco come Raoul Bova, Donatella Finocchiaro, Sabrina Impacciatore, Darko Peric, Federico Cesari e Demetra Bellina.

Accanto a loro, i giovani protagonisti Sara Ciocca, nel ruolo di Greta, e Mattia Garaci. La produzione è a cura di Pegasus, con la collaborazione di Rai Cinema, QMI, Vision Distribution e il sostegno del Ministero della Cultura, beneficiando anche del fondo per gli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo e della partnership con Sky.

La trama ruota attorno a Greta, una bambina di dieci anni interpretata da Sara Ciocca, profondamente ispirata dalle battaglie ambientaliste di Greta Thunberg. Convinta che non basti più osservare, ma sia necessario agire, Greta, insieme all'amico Sauro (Mattia Garaci), decide di liberare Roccia, un cucciolo di orso polare tenuto prigioniero da due bracconieri. Quello che inizia come un gesto istintivo e quasi ingenuo si trasforma rapidamente in una missione impossibile: riportare l'animale al Polo Nord.

Un viaggio rocambolesco che è al tempo stesso un percorso di crescita, costellato di ostacoli, incontri inaspettati e prove che metteranno alla prova il loro coraggio e la loro amicizia.

Un'avventura tra ambientalismo, amicizia e tecnologia

Berardo Carboni definisce "Greta e le favole vere" come una "favola su argomenti di massima urgenza e attualità", pensata per offrire ai più giovani uno sguardo sul mondo che possa contribuire alla formazione della loro coscienza. Il regista sottolinea l'ambizione del cinema di "contribuire a inventare una nuova realtà, proporre ipotesi, non solo dubbi". Il film si distingue per la sua natura di favola ecologica che sapientemente mescola live action e animazione tradizionale 2D.

Le scene dal vero si alternano a sequenze animate, e il cucciolo di orso polare è stato realizzato interamente in CGI (computer-generated imagery), rappresentando uno degli aspetti più ambiziosi e innovativi della produzione. Questa commistione di generi e tecniche mira a coinvolgere direttamente le nuove generazioni, utilizzando l'immaginazione come veicolo per la riflessione sui temi ambientali.

Il cast è ulteriormente arricchito dalla presenza di Federico Rosati, Alba Amira Ramadani, Roberta Palumbo e Giovanni Visentin. Tra gli interpreti adulti, spicca Darko Peric, volto noto al pubblico internazionale per il suo ruolo di Helsinki nella celebre serie "La casa de papel", che contribuisce a rendere il cast eterogeneo e di forte richiamo.

Produzione e distribuzione: il percorso di un film attuale

La collaborazione tra Pegasus, Mattia’s Film, Rai Cinema, Vision Distribution e QMI, con il supporto della Direzione generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, ha dato vita a un'opera che si posiziona tra le proposte più interessanti del cinema family italiano. L'anteprima al Giffoni Film Festival non è solo un momento di incontro con il pubblico, ma anche una vetrina internazionale per un film che affronta con sensibilità e profondità tematiche cruciali. La sceneggiatura, firmata dal trio Carboni, Giasi e Di Ranno, intreccia formazione, avventura e l'urgenza dell'azione ambientalista, ispirandosi alla figura di Greta Thunberg e all'impegno delle giovani generazioni per il futuro del pianeta.

Vision Distribution curerà la distribuzione nelle sale a partire dal 6 agosto, portando al pubblico una narrazione capace di trattare con leggerezza e profondità la tutela dell'ambiente, il coraggio dell'azione e la possibilità di cambiamento individuale.