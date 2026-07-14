La quarantaseiesima edizione del Grey Cat Festival, uno degli eventi jazz più longevi e prestigiosi della Toscana, è stata presentata a Firenze. La rassegna animerà la Maremma e la provincia di Grosseto dal 24 luglio al 19 agosto 2026 con un ricco programma di concerti. Sotto la direzione artistica del sassofonista Stefano “Cocco” Cantini e organizzata da Music Pool, la manifestazione si snoda attraverso alcuni dei luoghi più suggestivi dell’area. Tra le sedi ospitanti figurano la Rocca Pisana di Scarlino, le Miniere di Ravi Marchi a Gavorrano, la Rocca degli Alberti di Monterotondo Marittimo e il Castello di Montemassi.

Follonica, con i suoi giardini e l’Arena Le Ferriere, si conferma la sede principale del festival.

Il programma del 2026 vedrà la partecipazione di numerosi artisti di spicco della scena jazz nazionale e internazionale. Il celebre trombettista Paolo Fresu sarà protagonista a Follonica il 5 agosto, affiancato da Antonello Salis e Furio Di Castri. Tra gli altri appuntamenti di rilievo, il pianista Danilo Rea presenterà il suo progetto "Sakamoto and Me" il 9 agosto a Castelnuovo Val di Cecina. Il 2 agosto, sempre a Follonica, il trio di Andrea Vanni proporrà le sue sonorità jazz funk e fusion. Il 6 agosto, la rassegna accoglierà Joey Calderazzo, annoverato tra i più stimati pianisti jazz della sua generazione, mentre il 30 luglio, a Follonica, si esibirà il duo folk Andrea Gozzi e Fred Peloquin.

Un festival dal respiro internazionale e attento all’innovazione

La 46ª edizione del Grey Cat Festival rafforza la sua vocazione internazionale, ospitando artisti di fama mondiale. L’8 agosto a Scarlino, il percussionista indiano Trilok Gurtu sarà al centro di uno special project insieme a Rita Marcotulli, Carlo Cantini e Giorgio Panico. Dal fronte europeo, spicca la presenza del pianista francese Pierre de Bethmann, che il 14 agosto si esibirà a Scarlino con il trio di Stefano Cantini. L’innovazione e l’esplorazione sonora sono rappresentate dal progetto Super Bad, guidato dal sassofonista Marco Caponi. Questo gruppo di sei musicisti fiorentini, partendo dalle radici del funk, costruisce un’identità sonora che unisce ricerca e improvvisazione creativa, con un concerto previsto l’11 agosto a Scansano.

L’assessora alla cultura della Toscana, Cristina Manetti, ha evidenziato come il festival “da 46 anni porta il grande jazz nei luoghi più suggestivi della Maremma, creando un dialogo continuo tra artisti di livello internazionale, giovani talenti e comunità locali”. Questo principio guida si traduce nella scelta di location diffuse e nella costante promozione dei giovani talenti e della scena musicale locale, affiancati da nomi acclamati del panorama jazz mondiale.

Storia, radici e luoghi iconici del Grey Cat Festival

Nato nel 1980, il Grey Cat Festival si è affermato come la rassegna jazz più antica e prestigiosa della Maremma, trasformando in oltre quarant’anni la provincia di Grosseto in un punto di riferimento per gli appassionati.

Il festival mantiene un carattere itinerante, con concerti distribuiti in numerosi comuni e in spazi di grande valore storico, architettonico e paesaggistico. Oltre alle sedi principali come l’Arena Le Ferriere e il Giardino ex Casello Idraulico di Follonica, l’edizione 2026 toccherà anche il Chiostro di San Francesco a Suvereto, i Giardini Norma Parenti a Massa Marittima e il Forte di San Rocco a Marina di Grosseto. La manifestazione dedica ampio spazio ai giovani talenti e alle formazioni emergenti, favorendo un dialogo creativo tra generazioni e diverse tradizioni musicali. Il Grey Cat rappresenta così non solo un appuntamento musicale, ma anche un’occasione di valorizzazione del territorio e delle sue peculiarità storiche e culturali, unendo musica, natura e comunità locale in un’esperienza unica che si rinnova ogni estate dal 1980.