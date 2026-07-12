Il 12 luglio 2026, a Grottaglie, nel Quartiere delle Ceramiche di via Crispi, è stato inaugurato il Pumo più grande del mondo. L'opera, alta due metri e larga uno, è un primato certificato nella tradizione figulina. Realizzata dal maestro ceramista Giuseppe Rosa e dal suo staff, il Pumo – simbolo di abbondanza e prosperità – è stato modellato a mano in argilla bianca, con tornio creato dalla Tecnolom di Ciro Lenti.

Alla cerimonia hanno partecipato diverse autorità. Il sindaco di Grottaglie, Ciro D'Alò, ha definito il Quartiere delle Ceramiche “unico al mondo”, sottolineando la valorizzazione della ceramica.

Il presidente del Consiglio regionale della Puglia, Toni Matarrelli, ha evidenziato il valore culturale, affermando che “elementi di questa portata esaltano la cultura della bellezza”.

L'opera e il suo creatore

Giuseppe Rosa, tra gli ultimi 'capasunari' attivi, ha dedicato il Pumo ai “maestri che hanno tramandato la millenaria tradizione figulina grottagliese”. Ha ringraziato staff e Tecnolom per il tornio su misura. La presentazione ufficiale, con ingresso libero, si è tenuta l'11 luglio 2026 alle 20:00 presso lo showroom Rosa Creazioni in via Crispi 72, per cittadini e turisti.

L'evento, promosso da Rosa Creazioni (coordinamento Sandra Santoro, collaborazione APS Nura), ha coinciso con la XXXIII edizione del Concorso di Ceramica Contemporanea “Mediterraneo” al Castello Episcopio.

Ha lanciato la seconda edizione del Festival della Ceramica di Grottaglie (8 e 9 agosto). Sandra Santoro (presidente APS Nura) ha invitato a scoprire le oltre settanta botteghe ceramiche del quartiere.

Grottaglie: eccellenza della ceramica pugliese

Il Quartiere delle Ceramiche di Grottaglie è un polo di eccellenza artigianale. Quest'area storica custodisce una tradizione figulina secolare, con botteghe che tramandano saperi. Riconosciuto per i manufatti artistici, coniuga innovazione e tradizione. L'iniziativa del Pumo più grande del mondo rafforza il ruolo di Grottaglie come centro per la ceramica pugliese, celebrando un simbolo di buon auspicio.