Grottaglie, in provincia di Taranto e rinomata per la sua tradizione ceramica, ospita la XXXIII edizione del Concorso di Ceramica Contemporanea "Mediterraneo". Dal 4 luglio al 18 ottobre 2026, il Castello Episcopio accoglie una mostra con 81 opere selezionate da 29 Paesi, tra cui 66 nella sezione principale e 15 nella nuova sezione "Grande Opera". Le 410 candidature da 48 nazioni confermano il suo respiro internazionale.

Riconoscimenti e sezioni

L'esposizione include 66 opere nella sezione principale e 15 nella nuova sezione "Grande Opera". Il primo premio è andato all'artista danese Christin Lokke per "Bivdu", opera in argilla ispirata alle tradizioni dei Sami marittimi, il cui nome significa "pescare, cacciare e raccogliere".

La sezione "Grande Opera", dedicata a interventi scultorei e installativi urbani, ha premiato la panchina "Profilo Urbano" di Elena Buran e Chiara Marchegiani. Il Premio Under 35 residenza d'artista è stato conferito a Jihyun Kim. Il sistema dei premi prevede 5.000 euro al primo, 2.000 per una mostra personale, 1.000 per la residenza Under 35 e 10.000 euro per la sezione "Grande Opera".

Organizzazione e supporto

La curatela è stata affidata a Lisa Hockemeyer, storica dell’arte e docente universitaria. La giuria internazionale è composta da Corinne Julius e Paola Centanni. Il concorso è promosso dal Comune di Grottaglie, tramite l'Assessorato alla Cultura, Turismo e Valorizzazione della Ceramica, con il patrocinio della Regione Puglia e la collaborazione di POP Pottery of Puglia.

La segreteria organizzativa è gestita da CoopCulture – Infopoint Castello Episcopio. Tra i partner figurano AiCC – Associazione Italiana Città della Ceramica e il main sponsor BCC San Marzano di San Giuseppe.

La ceramica: eredità e innovazione

Il percorso espositivo, che include il Museo della Ceramica, esplora l'argilla come un linguaggio espressivo che unisce tradizione e contemporaneità. Il Concorso di Ceramica Contemporanea "Mediterraneo" si afferma come un capitolo dinamico nel dialogo tra la tradizione ceramica di Grottaglie e le sperimentazioni più recenti. Le opere selezionate affrontano temi come ecologia, tecnologia, identità, memoria e trasformazione sociale, dimostrando la ceramica come un medium artistico vivo e in costante evoluzione. Il catalogo ufficiale della mostra, edito da Claudio Grenzi Editore, documenta il valore di questa edizione.