Grottaglie, rinomata per la sua tradizione figulina, ospita la XXXIII edizione del Concorso di Ceramica Contemporanea "Mediterraneo", affermandosi centro internazionale. Dal 4 luglio al 18 ottobre 2026, il Castello Episcopio e gli spazi urbani accolgono 81 opere selezionate tra 410 candidature da 48 Paesi, con artisti provenienti da 29 nazioni. La manifestazione, promossa dal Comune di Grottaglie – Assessorato alla Cultura, trasforma la città in un vivace crocevia di linguaggi artistici e sperimentazioni.

Il concorso si articola in due sezioni: la principale, con 66 opere, e la nuova "Grande Opera", che espone 15 progetti finalisti pensati per dialogare con il paesaggio urbano.

La curatela è di Lisa Hockemeyer, storica dell'arte, mentre la giuria include Corinne Julius e Paola Centanni. Il primo premio "Mediterraneo" è stato assegnato a Christin Lokke (Danimarca) per "Bivdu", scultura in argilla che evoca le tradizioni dei Sami marittimi, il cui titolo significa "pescare, cacciare e raccogliere". Il Premio "Grande Opera" è andato a "Profilo Urbano", panchina di Elena Buran e Chiara Marchegiani, simbolo di incontro collettivo. Il Premio Under 35 residenza d'artista (BCC San Marzano di San Giuseppe) è stato conferito a Jihyun Kim (Corea del Sud) per un vaso in porcellana ispirato a tradizioni familiari.

Grottaglie: ponte tra culture e innovazione

Il "Mediterraneo" riunisce voci e tecniche da tutto il mondo, con artisti da Argentina, Cina, Giappone, Italia, Messico, Paesi Bassi, Polonia, Spagna, Taiwan, Ucraina e Venezuela, tra gli altri.

Le opere esplorano l'argilla come linguaggio vivo tra memoria antica e nuove tensioni artistiche, toccando temi di identità, ecologia e trasformazioni sociali. Il sindaco Ciro D'Alò ha evidenziato come il concorso sia "un ponte, un'occasione di dialogo in un momento in cui si costruiscono muri". Le installazioni della sezione "Grande Opera" arricchiscono gli spazi pubblici del centro storico, favorendo un rapporto diretto tra arte e cittadinanza. Il catalogo ufficiale è edito da Claudio Grenzi Editore.

Il Castello Episcopio e il Museo della Ceramica

Il Castello Episcopio è il fulcro della mostra e ospita il Museo della Ceramica, custode della millenaria tradizione figulina locale. Il museo espone manufatti antichie moderni, documentando l'evoluzione di tecniche e stili.

La manifestazione coinvolge anche il Quartiere delle Ceramiche, un laboratorio creativo a cielo aperto dove botteghe storiche e atelier dialogano con l'arte contemporanea, consolidando Grottaglie meta imprescindibile per appassionati.

La XXXIII edizione gode del patrocinio della Regione Puglia e della collaborazione di POP Pottery of Puglia. La segreteria organizzativa è curata da CoopCulture presso l'Infopoint del Castello Episcopio. Il concorso rafforza il ruolo di Grottaglie come centro culturale internazionale, con premi di rilievo: il primo premio "Mediterraneo" di 5.000 euro (con ingresso dell'opera nella collezione del museo), il Premio "Grande Opera" di 10.000 euro e il Premio Under 35 di 1.000 euro.