Ha preso il via il 28 luglio da Giulianova, in provincia di Teramo, il tour estivo del Grupo Compay Segundo, l'ensemble cubano di nove elementi erede del leggendario Buena Vista Social Club. La formazione, il cui progetto musicale discende direttamente da Compay Segundo – figura centrale della tradizione cubana, reso noto a livello mondiale negli anni Novanta anche grazie al film candidato all’Oscar di Wim Wenders – propone quattordici date imperdibili attraverso l'Italia. La tournée, intitolata "Vívelo", come il quarto album pubblicato nel 2022, vede tra i protagonisti Salvador Repilado Labrada, figlio di Compay Segundo, insieme ad alcuni dei membri fondatori dello storico ensemble.

Il calendario del "Vívelo International Tour", iniziato a Giulianova, toccherà importanti piazze musicali e mete turistiche. Salvador Repilado Labrada ha sottolineato il profondo legame con il pubblico italiano: "Per noi suonare davanti al pubblico italiano è come suonare davanti ai nostri fratelli. Italia e Cuba condividono un rapporto speciale fatto di cultura, tradizioni e modo di vivere. Siamo popoli latini, accomunati da una storia complessa e affascinante", ha dichiarato, ricordando con affetto il Milano Latin Festival.

Il Progetto Musicale e i Membri del Grupo Compay Segundo

Il Grupo Compay Segundo si compone di nove musicisti, molti dei quali vantano una lunga militanza nel Buena Vista Social Club e mantengono viva la tradizione musicale dell’isola.

Oltre a Salvador Repilado Labrada (contrabbasso e direzione artistica), la formazione include Hugo Garzón Bargalló (voce e maracas dal 1997), Nilso Arias Fernández (seconda voce e chitarra), Rafael Inciarte Rodríguez (direzione musicale e cori), Haskell Armenteros Pons (clarinetto e cori), Rafael Inciarte Cordero (clarinetto basso), Rafael Dairon Mejias Chang (percussioni e cori), Omar Perez Rodríguez (chitarra) e Yoel Matos Rodriguez (armónico). L’ensemble propone le sonorità autentiche cubane, con un repertorio che attinge dai brani originali di Compay Segundo e dalle nuove composizioni scritte da Salvador Repilado Labrada in collaborazione con Maikel Dinza, proseguendo il lascito musicale del fondatore.

Il tour "Vívelo" ripercorre le atmosfere delle grandi orchestre tradizionali dell’isola, traendo ispirazione dall’album omonimo del 2022, che contiene otto brani inediti e un forte legame con la tradizione della musica son cubana. Questo progetto musicale riafferma la vitalità delle radici afrocubane e la capacità della formazione di rinnovarsi, coinvolgendo le nuove generazioni di musicisti sotto la guida del figlio di Compay Segundo.

Le Tappe del Tour e il Legame con il Pubblico Italiano

Il tour estivo 2026 rappresenta per il Grupo Compay Segundo un rinnovato abbraccio al pubblico italiano, con uno spirito di fratellanza ribadito dalle parole di Salvador Repilado Labrada e da una storia di rapporti intensi tra Cuba e l’Italia.

Le date italiane, prodotte e organizzate da Futura Unisce Produzione Eventi, attraversano città e location di particolare rilievo:

28 luglio – Giulianova (Teramo)

– Giulianova (Teramo) 30 luglio – Ancona

– Ancona 31 luglio – Napoli

– Napoli 1 agosto – Termoli (Campobasso)

– Termoli (Campobasso) 3 agosto – Riccione (Rimini)

– Riccione (Rimini) 4 agosto – Lignano Sabbiadoro (Udine)

– Lignano Sabbiadoro (Udine) 5 agosto – San Vincenzo (Livorno)

– San Vincenzo (Livorno) 6 agosto – Arenzano (Genova)

– Arenzano (Genova) 8 agosto – Monteroduni (Isernia)

– Monteroduni (Isernia) 9 agosto – Diamante (Cosenza)

– Diamante (Cosenza) 10 agosto – Giovinazzo (Bari)

– Giovinazzo (Bari) 11 agosto – Vasto (Chieti)

– Vasto (Chieti) 13 agosto – Gardone Riviera (Brescia) – Anfiteatro del Vittoriale

– Gardone Riviera (Brescia) – Anfiteatro del Vittoriale 14 agosto – Bard – Forte di Bard

Il legame tra Italia e Cuba, espresso anche attraverso la musica del Grupo Compay Segundo sui palchi italiani, si manifesta nell’accoglienza calorosa e nella scelta di location che favoriscono l’incontro tra culture.

Il tour si inserisce nella lunga serie di celebrazioni dedicate alla musica cubana e testimonia come il repertorio del Buena Vista Social Club continui a essere tramandato e valorizzato, anche grazie a figure di riferimento come Salvador Repilado Labrada. La tournée offre un’occasione per riscoprire la profondità delle radici musicali cubane e il loro dialogo con le influenze mediterranee, unendo memoria, innovazione e scambio culturale tra le due sponde dell’Atlantico.