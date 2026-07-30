Una serata all'insegna delle vibranti sonorità caraibiche ha animato Piazza Cavour ad Ancona la sera del 30 luglio 2026, in occasione del terzo appuntamento del Flame Festival. Circa 1.500 spettatori hanno assistito all'esibizione del Grupo Compay Segundo, erede ufficiale del leggendario progetto Buena Vista Social Club e custode di una delle tradizioni musicali più amate e riconosciute a livello mondiale: il son cubano.

Il Grupo Compay Segundo ha trasportato il pubblico in un'epoca d'oro de L'Avana, riproponendo il son cubano nella sua forma più autentica e storica.

La formazione attuale, selezionata personalmente dal compianto Compay Segundo, è oggi saldamente guidata dal figlio, il contrabbassista Salvador Repilado Labrada, e da Hugo Garzon Bargallo, voce solista e maracas dal 1997. Garzon Bargallo, scelto direttamente dal leggendario fondatore, ha giocato un ruolo cruciale nel consolidare la fama internazionale del gruppo, contribuendo al successo del Buena Vista Social Club e perpetuando con passione la ricca tradizione del son cubano.

L'eredità musicale e l'atmosfera coinvolgente

Tutti i nove talentuosi musicisti che compongono il gruppo provengono da Cuba, portando sul palco l'autentica eredità musicale dell'isola. Durante il concerto, il repertorio ha spaziato dai brani storici che hanno segnato la carriera della band fino alle composizioni più recenti, tratte dall'ultimo lavoro discografico intitolato 'Vívelo'.

Questo album, scritto da Salvador Repilado in collaborazione con Maikel Dinza, ha saputo coniugare in modo armonioso memoria e presente. L'esecuzione ha generato in Piazza Cavour un'atmosfera per certi versi magica, che ha catturato e coinvolto profondamente il pubblico in un viaggio musicale unico e indimenticabile.

Il Flame Festival nel panorama culturale anconetano

Il Flame Festival 2026 si è confermato come uno degli eventi di punta nel calendario culturale di Ancona per il mese di luglio. La rassegna ha offerto tre appuntamenti di grande richiamo in Piazza Cavour, culminati con il concerto del Grupo Compay Segundo, affiancato dalle esibizioni di artisti del calibro dei Subsonica e Francesco Gabbani.

Il festival si è inserito in un programma estivo straordinariamente ricco e variegato, che ha animato la città con numerose iniziative culturali, artistiche, sportive e ricreative, offrendo spettacoli, concerti e attività pensate per un pubblico eterogeneo. La partecipazione del Grupo Compay Segundo ha ulteriormente arricchito l'offerta musicale internazionale di Ancona, riaffermando l'impegno della città nel promuovere generi e tradizioni musicali di risonanza mondiale.