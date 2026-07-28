Prende il via il 28 luglio 2026 da Giulianova, in provincia di Teramo, il tanto atteso tour estivo italiano del Grupo Compay Segundo. Questa rinomata formazione cubana, composta da nove talentuosi elementi, è l'erede diretta del leggendario Buena Vista Social Club, di cui Compay Segundo fu l'anima. Il gruppo, che annovera tra le sue fila alcuni dei membri fondatori del celebre progetto e Salvador Repilado Labrada, figlio dell'iconico Compay Segundo, si esibirà per quattordici date in tutta Italia, concludendo la sua tournée il 14 agosto.

Il calendario del tour prevede tappe significative in diverse località.

Tra queste, spiccano appuntamenti in mete turistiche come Riccione (il 3 agosto) e Lignano Sabbiadoro (il 4 agosto), oltre a concerti a Napoli (il 31 luglio) e Giovinazzo (il 10 agosto). La conclusione del percorso artistico sarà caratterizzata da un doppio evento il 13 agosto: una performance al suggestivo Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera, sulle rive del lago di Garda, e un'altra al Forte di Bard, nella pittoresca Valle d'Aosta. Un'ulteriore data di rilievo è fissata per il 30 luglio 2026 ad Ancona, in Piazza Cavour, nell'ambito del Flame Festival. Questo concerto serale, previsto dalle 21:00 alle 23:00, vedrà il gruppo guidato dal contrabbassista Salvador Repilado Labrada e da Hugo Garzon Bargallo, voce e maracas.

L'evento di Ancona è a pagamento.

Il profondo legame tra Italia e Cuba

Salvador Repilado Labrada ha espresso il forte sentimento che lega la band al pubblico italiano. “Per noi suonare davanti al pubblico italiano è come suonare davanti ai nostri fratelli”, ha dichiarato. Ha poi proseguito, evidenziando come “Italia e Cuba condividono un rapporto speciale fatto di cultura, tradizioni e modo di vivere. Basta osservare un italiano e un cubano mentre parlano: il linguaggio del corpo è quasi lo stesso. Siamo popoli latini, accomunati da una storia complessa e affascinante”.

Il musicista ha anche ricordato con particolare affetto i festival di musica latinoamericana organizzati in Italia. “Credo che in Europa esistano pochi eventi capaci di valorizzare la musica latina come accade lì”, ha aggiunto, sottolineando l'unicità e l'importanza di tali manifestazioni nel panorama europeo.

“Vívelo”: il tour e le autentiche sonorità cubane

Il nome del tour trae ispirazione da “Vívelo”, il quarto album del Grupo Compay Segundo, pubblicato nel 2022. Questo lavoro discografico segna un ritorno alle sonorità più autentiche dell'isola di Cuba, presentando otto brani originali scritti a quattro mani da Salvador Repilado Labrada e Maikel Dinza. La band, sotto la guida di Repilado Labrada e Hugo Garzon Bargallo, è celebre per proporre l'autentico son cubano, un genere che evoca l'epoca d'oro dell'Avana. Tutti i musicisti che compongono il gruppo provengono da Cuba, e molti di loro hanno avuto un ruolo attivo nelle registrazioni storiche e nei tour mondiali del progetto Buena Vista Social Club, portando avanti con orgoglio l'eredità musicale dell'isola caraibica.