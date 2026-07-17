L'Italia sarà il Paese ospite d'onore della 40ª Fiera Internazionale del Libro di Guadalajara, il principale appuntamento per l'editoria in lingua spagnola, in programma dal 28 novembre al 6 dicembre. A diciotto anni dall'ultima partecipazione in questa veste, il Padiglione Italia, realizzato dall'Agenzia Ice su circa 1.200 metri quadrati, accoglierà 61 autrici e autori, oltre a trenta case editrici e una libreria. Ispirato alla frase di Umberto Eco “Il mondo ci parla come un grande libro”, il padiglione presenterà un ricco programma culturale con mostre, concerti e incontri.

La delegazione include numerosi nomi di rilievo. Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, ha definito la Fiera una “grande vetrina di tutto il meglio che l’Italia può offrire”. Innocenzo Cipolletta, presidente dell'Associazione Italiana Editori, ha sottolineato che “a Guadalajara racconteremo la ricchezza e il pluralismo dell’editoria italiana contemporanea”.

Guadalajara: un mercato editoriale globale e strategico per l'Italia

La Fiera Internazionale del Libro di Guadalajara è un appuntamento cruciale, richiamando ogni anno quasi un milione di visitatori e numerosi professionisti ed editori da oltre 60 Paesi. È il principale mercato mondiale per lo scambio dei diritti editoriali in lingua spagnola e il primo mercato estero per l'editoria italiana.

Questa partecipazione, frutto di una strategia condivisa tra istituzioni e operatori, mira a rafforzare i rapporti bilaterali. Giampiero Cannella, sottosegretario alla Cultura, ha evidenziato l'importanza di una “ampia partecipazione anche delle case editrici più piccole”. Lorenzo Galanti, direttore generale dell'Agenzia Ice, ha definito la presenza “il punto più alto della strategia promozionale dell’Ice per l’editoria italiana”, con una crescita dell'8,2% nelle vendite di diritti di traduzione.

Il Padiglione Italia: vetrina di diversità e internazionalizzazione

Il Padiglione Italia, oltre ai trentacinque editori espositori, offrirà una selezione aggiornata di opere contemporanee: romanzi, saggi, fumetti e letteratura per ragazzi.

La scelta di includere un ampio numero di editori riflette la volontà di promuovere l'intera biodiversità del settore. Mostre tematiche e incontri approfondiranno la storia dell'editoria italiana e le opportunità di scambio culturale. Le autorità messicane hanno sottolineato il valore di questa presenza per rafforzare la convergenza tra due superpotenze culturali e come un’opportunità unica per il mondo ispanofono. L'evento offre alla filiera italiana l'occasione di consolidare il proprio ruolo nei mercati esteri.