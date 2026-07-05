Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha celebrato il concerto di Ultimo a Tor Vergata come un successo straordinario, destinato a rimanere nella storia della città. L'evento, che ha rappresentato una sfida organizzativa senza precedenti, è stato affrontato con esemplare competenza, professionalità e un grande spirito di collaborazione. Gualtieri ha sottolineato come la riuscita sia stata possibile grazie a quasi un anno di meticolosa preparazione, una pianificazione accurata e l'impegno congiunto di istituzioni, organizzatori e tutti gli attori coinvolti.

Questo approccio ha dimostrato la forza del "modello Roma": programmare con largo anticipo, coordinare competenze diverse e far lavorare insieme enti pubblici e privati per affrontare e superare anche le sfide più complesse.

Il modello collaborativo per grandi eventi

Il successo del concerto, ha proseguito il sindaco, evidenzia la capacità di Roma di accogliere e gestire eventi all’altezza delle più importanti capitali internazionali. Tor Vergata, in particolare, ha dimostrato di possedere un potenziale enorme per ospitare grandi appuntamenti, e questa esperienza rafforza la fiducia per il futuro. Gualtieri ha anche riconosciuto che si farà tesoro delle segnalazioni ricevute, ammettendo che alcuni aspetti organizzativi e logistici possono e devono essere ulteriormente migliorati, a partire dalla gestione del deflusso del pubblico al termine dell’evento.

Il primo cittadino ha esteso un sentito ringraziamento a tutte le istituzioni e gli enti che hanno collaborato: la Prefettura, la Questura, la Regione Lazio, le Forze dell’Ordine, la Polizia Locale, la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, il Sistema Sanitario, Ama, Atac, Roma Servizi per la Mobilità. Un plauso è stato rivolto anche agli organizzatori, agli steward, ai volontari e alle migliaia di lavoratrici e lavoratori che hanno contribuito in modo determinante alla perfetta riuscita di questa straordinaria giornata.

Partecipazione e impatto sulla città

L'evento ha richiamato oltre duecentocinquantamila persone, arrivate da ogni parte d'Italia per partecipare al concerto. Gualtieri ha elogiato questi ragazzi e ragazze che, con entusiasmo, passione e senso di responsabilità, hanno dato un contributo decisivo a far entrare questa serata indimenticabile nella storia della musica.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche alle cittadine e ai cittadini romani che, pur non partecipando direttamente all'evento, hanno affrontato la giornata con pazienza e spirito di collaborazione, contribuendo anch'essi alla sua piena riuscita. Infine, il sindaco ha espresso un sincero grazie a Ultimo, l'artista profondamente legato alla sua città, che ha scelto di condividere con Roma un momento così significativo della sua carriera. Le immagini di Tor Vergata, ha concluso Gualtieri, resteranno impresse nella memoria collettiva, raccontando una città capace di organizzare, accogliere e gestire eventi di questa portata con ordine, sicurezza e una capacità organizzativa ormai riconosciuta a livello mondiale.