Un importante passo per rafforzare il legame tra la Capitale e il mondo della letteratura: il sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, ha annunciato la firma di un protocollo d'intesa che consolida la relazione tra la città eterna e il prestigioso Premio Strega. L'ufficializzazione dell'accordo è avvenuta in Campidoglio, alla vigilia dell'attesissima finale dell'ottantesima edizione del più importante riconoscimento letterario italiano, in programma per l'8 luglio 2026. Questo nuovo patto prevede una convenzione triennale tra il Comune di Roma e il Premio Strega, con un impegno economico annuale di 50 mila euro.

Il sindaco Gualtieri ha espresso grande soddisfazione per l'iniziativa, sottolineando il ruolo cruciale che le biblioteche cittadine avranno in questo rinnovato sodalizio. “Siamo molto contenti di ospitare in Campidoglio il Premio Strega 2026 e soprattutto di questo protocollo che ci consente di rafforzare il legame del premio con la città e con le nostre biblioteche che sono state e saranno sempre più un'arena del confronto, del dibattito, dell'incontro,” ha dichiarato il primo cittadino. Ha inoltre evidenziato come le biblioteche rappresentino una “rete straordinaria su cui stiamo investendo tantissimo per arrivare quasi a 70 tra biblioteche e punti studio in tutti i quartieri di Roma”, trasformandole in veri e propri fulcri culturali diffusi sul territorio.

La convenzione: un ponte tra cultura e cittadinanza

I dettagli della convenzione sono stati illustrati da Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Bellonci, ente promotore del Premio Strega. L'accordo, come anticipato, avrà una durata di tre anni e prevede un contributo annuale di 50 mila euro da parte di Roma Capitale. Questa collaborazione strategica tra il Comune di Roma e il Premio Strega mira a consolidare ulteriormente la presenza del premio nel tessuto culturale della città, promuovendo un coinvolgimento attivo delle sue numerose biblioteche e degli spazi dedicati alla cultura, rendendo l'evento letterario sempre più accessibile e partecipato.

La finale dell'80ª edizione: un evento diffuso in tutta Roma

L'apice di questa celebrazione letteraria sarà la serata finale dell'ottantesima edizione del Premio Strega, che si terrà l'8 luglio 2026 nella suggestiva cornice di Piazza del Campidoglio. Per garantire che l'evento sia un'esperienza condivisa e raggiungibile dal maggior numero di cittadini, Roma Capitale ha previsto un'ampia diffusione della cerimonia. Sarà infatti possibile seguire la fase conclusiva della serata di premiazione, inclusa la proclamazione del vincitore o della vincitrice, in diretta presso diversi luoghi emblematici della città: la Casa del Cinema, l'Arena di Corviale, l'Arena del Parco degli Acquedotti e il Macro, Museo di Arte Contemporanea di Roma.

Le proiezioni, a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, avranno inizio alle ore 23, offrendo a tutti l'opportunità di partecipare a questo momento culturale di grande rilievo.

L'iniziativa è promossa congiuntamente da Roma Capitale e dall'Assessorato alla Cultura e al coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, con il coordinamento del Dipartimento Attività Culturali. La realizzazione è frutto di una preziosa collaborazione con la Fondazione Goffredo e Maria Bellonci e Strega Alberti Benevento, promotori storici del Premio Strega, l'Azienda Speciale Palaexpo Museo MACRO e la Fondazione Cinema per Roma. La media partnership è affidata a Rai Cultura, garantendo un'ampia risonanza all'evento.