Il 3 agosto ricorre il trentesimo anniversario della scomparsa di Guido Alberti (1909-1996), figura poliedrica di imprenditore, attore e mecenate. Membro della terza generazione della Strega Alberti Benevento, storica produttrice del Liquore Strega, Alberti seppe unire il mondo dell’impresa e quello della cultura, contribuendo in modo significativo alla rinascita culturale italiana nel secondo dopoguerra. Nel 1947, insieme ai coniugi Maria e Goffredo Bellonci, fondò il Premio Strega.

Il 2026 si configura come un anno di importanti ricorrenze: oltre al trentennale della morte di Alberti, si celebrano l’ottantesima edizione del Premio Strega e il quarantennale della scomparsa della scrittrice Maria Bellonci.

Guido Alberti: industria, cinema e mecenatismo

Guido Alberti non fu solo un capitano d’industria illuminato, ma anche un attore, diretto da maestri del cinema mondiale come Federico Fellini, nel cui capolavoro 8½ interpretò un ruolo indimenticabile. Dal 1953, affiancato dalla moglie Lucia Alberti, legò indissolubilmente il nome della sua azienda alla promozione culturale. Giuseppe d’Avino, presidente della Strega Alberti Benevento, ha sottolineato il suo grande merito: “Il grande merito di Guido Alberti fu quello di avvicinare il mondo letterario non tanto con una mera sponsorizzazione, quanto con una partecipazione attiva e organica alla creazione ed alla gestione di un nuovo premio letterario”.

Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Bellonci, ha ricordato la “presenza discreta e fattiva” di Alberti nel sostegno all’azione culturale, portando nella giuria del premio personalità come Federico Fellini ed Eduardo De Filippo e promuovendo il concorso per il manifesto della seconda edizione (1948), che coinvolse diversi artisti.

Premio Strega: ottant'anni e il legame con Benevento

Il Premio Strega, istituito nel 1947 da Maria e Goffredo Bellonci insieme a Guido Alberti, nacque per contribuire alla rinascita culturale dell’Italia post-bellica. Il 2026 segna l’ottantesima edizione, con la proclamazione della cinquina finalista prevista il 3 giugno al Teatro Romano di Benevento. La rassegna “Stregonerie” valorizza gli autori campani vincitori.

Napoli è una città rilevante per il Premio Strega.

Giuseppe D’Avino ha ricordato che Alberti ebbe la soddisfazione di assistere alla cinquantesima edizione del premio. Il triplo anniversario del 2026 rappresenta un’occasione unica per onorare la memoria di un uomo straordinario come Guido Alberti e per riaffermare l’importanza del legame tra eccellenza imprenditoriale italiana e valorizzazione del patrimonio letterario e artistico.