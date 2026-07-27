L'Istituto Italiano di Cultura di Haifa si prepara ad accogliere, il prossimo 5 agosto, la terza e conclusiva conferenza del ciclo intitolato “Tre collezioni, tre identità: alla scoperta dei musei italiani”. L'evento sarà interamente dedicato alla celebre Collezione Peggy Guggenheim di Venezia, un appuntamento che chiude un percorso iniziato nei mesi precedenti, volto a esplorare tre fondamentali realtà museali del panorama italiano. L'iniziativa ha già condotto il pubblico attraverso la storia e l'identità uniche della Pinacoteca di Brera a Milano e della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea a Roma, culminando ora con il tesoro veneziano.

La conferenza, che si terrà presso la sede dell'Istituto Italiano di Cultura di Haifa, vedrà la partecipazione di Nathalie Andrijasevic, curatrice associata presso il Tel Aviv Museum of Art, che guiderà i presenti in un approfondimento sulla genesi e lo sviluppo della collezione. Peggy Guggenheim, figura di spicco nel panorama dell'arte moderna del XX secolo, iniziò la sua attività di collezionista negli anni Trenta. Dopo aver vissuto e operato tra New York, Parigi e Londra, scelse di stabilirsi a Venezia, dove aprì la propria dimora al pubblico, rendendo la sua straordinaria raccolta accessibile e trasformandola in un punto di riferimento culturale.

La Collezione Peggy Guggenheim: un patrimonio di arte moderna

L'incontro offrirà una panoramica dettagliata sulla formazione della Collezione Peggy Guggenheim, che nel corso degli anni si è arricchita di opere di alcuni tra i più significativi artisti del Novecento. Tra questi spiccano nomi illustri come Pablo Picasso, Max Ernst e Jackson Pollock, le cui creazioni hanno contribuito a definire i linguaggi artistici del secolo scorso. La raccolta, esposta nella storica residenza veneziana dell'artista, è oggi riconosciuta come una delle principali istituzioni dedicate all'arte moderna, non solo in Italia ma nell'intero contesto europeo. L'iniziativa promossa dall'Istituto Italiano di Cultura di Haifa intende valorizzare il profondo significato storico e artistico di questa collezione, mettendo in luce il ruolo fondamentale di Peggy Guggenheim come mecenate illuminata e promotrice instancabile di nuove espressioni artistiche.

L'Istituto Italiano di Cultura di Haifa e la valorizzazione della cultura italiana

L'Istituto Italiano di Cultura di Haifa opera come organismo ufficiale dello Stato italiano, con la missione primaria di diffondere la lingua e la cultura italiana in Israele. Attraverso un'ampia gamma di attività, tra cui eventi culturali, conferenze, mostre d'arte e programmi didattici, l'istituto si impegna costantemente a valorizzare il ricco patrimonio artistico italiano. L'obiettivo è favorire un dialogo interculturale proficuo e promuovere la conoscenza delle eccellenze museali del Paese. Il programma “Tre collezioni, tre identità” si inserisce perfettamente in questa visione, offrendo al pubblico israeliano una preziosa opportunità per esplorare alcune delle realtà museali più rappresentative e influenti d'Italia, rafforzando i legami culturali tra le due nazioni.