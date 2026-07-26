Lewis Hamilton ha condiviso le sue riflessioni al termine del GP d’Ungheria, concentrandosi in particolare sulla controversa decisione di effettuare una seconda e ultima sosta ai box durante il regime di Virtual Safety Car. Il pilota della Ferrari ha espresso il suo disaccordo, affermando che, a suo giudizio, tale scelta non era affatto necessaria, poiché le sue gomme si trovavano ancora in ottime condizioni. Hamilton ha chiarito che la decisione è stata comunicata poco prima dell’ingresso in pit-lane, lasciandogli nessun tempo per discuterne. Con il senno di poi, ha aggiunto, pur riconoscendo che avrebbe probabilmente perso terreno rispetto a Max Verstappen, era convinto di poter mantenere almeno il terzo posto.

La penalità e l'analisi di Hamilton

La gara di Hamilton è stata ulteriormente compromessa da una penalità di cinque secondi. Questa sanzione gli è stata inflitta per aver superato di appena 0,1 km/h il limite di velocità nella corsia dei box proprio durante la sosta contestata. Tale episodio ha avuto un impatto diretto e significativo sulla sua posizione finale, facendolo scivolare dal terzo al quinto posto nella classifica ufficiale. Hamilton ha ammesso apertamente di aver commesso diversi errori nelle sue ultime tre gare e ha sottolineato l’importanza di un impegno costante per evitare future penalità. Nonostante le difficoltà, ha voluto esprimere la sua profonda gratitudine alla squadra per l’eccellente lavoro svolto nella prima metà della stagione.

L'ordine d'arrivo del GP d'Ungheria

Il GP d’Ungheria ha visto Lando Norris tagliare il traguardo per primo, conquistando la sua dodicesima vittoria in Formula 1. Sul podio, insieme a lui, sono saliti Max Verstappen su Red Bull e Andrea Kimi Antonelli con la Mercedes. A seguire, la classifica ha registrato Charles Leclerc in quarta posizione e Lewis Hamilton in quinta, proprio a causa della penalità di cinque secondi ricevuta. La sanzione, inflitta durante la seconda sosta in regime di Virtual Safety Car, ha dunque impedito al pilota della Ferrari di conquistare un meritato podio. La competizione è stata intensa e ha offerto spunti di riflessione sulla strategia di gara.

La riflessione di Hamilton sulla gestione della strategia e sugli errori commessi rappresenta un punto di partenza cruciale per affrontare la seconda parte della stagione con rinnovata attenzione e determinazione, puntando a non dare ulteriori occasioni di penalità.